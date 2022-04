Seceta a afectat aproape un milion de hectare de culturi. Ce spune ministrul Agriculturii despre scumpirea alimentelor

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, ca o posibila crestere a preturilor depinde de foarte multe lucruri atat pe plan intern cat si mondial si ca nu vrea sa alerteze populatia.

"Nu vreau sa alertez cetatenii, populatia. Acest lucru va depinde de foarte multe lucruri, de evolutia, de durata evolutiei pandemiei, de ceea ce se intampla si la nivel european, si la nivel mondial in industria alimentara si de agricultura, depinde de foarte multi factori.

Au fost afectate la inceputul crizei anumite domenii de activitate, din fericire in agricultura si industria alimentara inca nu s-au inregistrat pierderi foarte mari, ma refer in general, nu punctual, pentru ca unii agenti economici sau fermieri au inregistrat pierderi, acum facem aceasta evaluare pentru a putea sa ii sprijinim", a declarat Oros, la Satu Mare.

Ajutor pentru fermierii mici si mijlocii

El a precizat ca vor putea fi cheltuiti 80 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor, din fonduri europene.

"Avem mai multe forme de sprijin la care ne gandim. Avem acceptul Comisiei Europene sa folosim banii din bugetul Uniunii Europene care au ramas neutilizati din masuri ce au fost mai putin accesate.

Vom putea cheltui cele 80 de milioane de euro ramase neaccesate din masuri pe niste scheme de sprijin forfetar, asa a spus Comisia, pentru fermieri pana la 5.000 de euro, pentru procesatori pana la 50.000 de euro. Sunt niste scheme de sprijin care se adreseaza fermierilor mici si medii", a mai spus Oros.

Ministrul Agriculturii efectueaza sambata mai multe vizite la societati din judetul Satu Mare pentru a afla modul in care acestea au fost afectate de pandemie.

"Vor fi despagubiti"

Adrian Oros mai a declarat ca din primele evaluari exista aproape un milion de hectare de culturi afectate de seceta in Romania, iar unii fermieri se gandesc sa reinsamanteze pentru a-si diminua pierderile.

"Toti cei care vor suferi pierderi datorita secetei o sa fie despagubiti. Nu au mai fost despagubiti de multa vreme pentru aceste pierderi provocate de seceta. Din pacate, din cele 2,9 milioane de hectare care au fost insamantate in toamna cu grau, secara, cereale si rapita, pana acum, din datele partiale pe care le avem, se pare ca aproape un milion de hectare sunt afectate intr-o anumita masura, de peste 50% grad de afectare", a precizat Oros.

Evaluarea, la finalul lunii

El a explicat ca pe teren se deplaseaza echipe ale ministerului care verifica situatia, iar la finalul lunii va exista o evaluare pentru a sti ce sume trebuie platite.

"Vom avea spre finalul lunii o evaluare, sa stim ce sume vor trebui alocate ca sa fie despagubiti. (...) Din fericire, in ultimele zile a plouat, in urmatoarele saptamani va ploua. Fermierii care sunt afectati si culturile care au fost semanate in toamna, culturile de paioase au fost afectate, se gandesc acum sa reinsamanteze cu culturi care in aceasta perioada se insamanteaza, in general floarea soarelui si porumb, ca sa mai diminueze din pierderi. Noi le-am promis ca o sa ii despagubim anul acesta si vom veni cu alte forme de sprijin ca sa treaca mai usor peste aceste pierderi", a mai spus Oros.

