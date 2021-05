Adrian Oros, despre cumpararea terenurilor de catre straini: "Nicaieri nu s-a gasit o forma de a opri acest fenomen"

Pe 10 mai incepe recensamantul agricol. Peste 20 de mii de recenzori vor strange informatii referitoare la terenuri, culturi, animale, muncitori in agricultura . Ministerul Agriculturii, Adrian Oros , a declarat la Digi 24 ca singura modalitate de a stopa cumpararea terenurilor agricole de catre straini este impunerea unei limite pentru suprafata pe care o poate detine un proprietar."Aceasta problema, ca se vinde terenul catre straini, asta o face, din pacate, tot cetateanul si proprietarul de teren roman care de multe ori prefera sa vanda fie unei societati comerciale, fie unei persoane fizice straine, sau uneori o societate comerciala romaneasca e preluata de o societate comerciala cu capital strain", a spus ministrul la emisiunea Agro Jurnal."Nicaieri nu s-a gasit aceasta forma de a opri cumpararea terenului de catre persoane din afara statului respectiv. Si atunci singura modalitate e cea de a plafona suprafata care poate fi detinuta de o persoana fizica, respectiv juridica. Altfel nu o sa se poata opri acest fenomen", a explicat Oros."De aceea si aceasta preocupare Comisiei (Europene, n.r) - si e in discutie de peste un an - de a plafona subventiile, pentru ca foarte multe fonduri straine vin sa cumpere terenurile agricole in primul rand pentru subventii care sunt foarte avantajoase. Si sunt foarte multe fonduri care nici macar n-au de a face cu Europa. Or, acolo in subventii se gasesc doar bani europeni. De aceea este aceasta preocupare la nivel european", a mai spus ministrul.