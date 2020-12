Adrian Oros, propus ministru al Agriculturii. El ar urma sa isi continue mandatul detinut in prezent

Studiile lui Adrian Oros

Functiile din partid

Nechita-Adrian Oros s-a nascut la 9 iulie 1965, la Gherla, judetul Cluj, potrivit www.cdep.ro.A urmat cursurile Facultatii de Medicina Veterinara (1984-1989). Doctor in stiinte medicale - domeniul medicina veterinara (1996-2003).In ultimii 30 de ani a avut mai multe functii, astfel: medic veterinar la Circumscriptia Sanitar - Veterinara Vad, judetul Cluj (1989-1992); coordonator Sectia de Toxicologie si Micologie a Laboratorului Sanitar - Veterinar Judetean Cluj (1992-1993); asistent universitar - Disciplina de Patologie si Clinica Medicala, Facultatea de Medicina Veterinara Cluj (1993-1999); sef de lucrari - Disciplina de Toxicologie si Toxicoze (1999-2000); director Directia Sanitar - Veterinara Cluj (2000-2001); consilier medic veterinar IA Serviciul Antiepizootic, Directia Sanitar - Veterinara Cluj (2001-2002).Oros a fost sef de lucrari - Disciplina de Toxicologie si Toxicoze (2002-2005); conferentiar universitar, titular - Disciplina de Toxicologie si Toxicoze, Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca (2005-2017); director executiv Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj (2008-2009); prodecan Facultatea de Medicina Veterinara Cluj-Napoca (2008-2012); prorector Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (2012-2017); profesor universitar, titular - Disciplina de Toxicologie si Toxicoze (2017-2019), potrivit https://gov.ro.A ocupat functiile de secretar PNTCD Cluj (2003-2007); secretar general adjunct PNTCD (2003-2005); membru in Biroul National de Conducere al PNTCD (2005-2007); vicepresedinte PNL Cluj (2008-2010); presedinte PNL Cluj-Napoca (2009-2012).A fost deputat PNL de Cluj in perioada 2012-2016, reales in decembrie 2016.A fost ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din 4 noiembrie 2019, in Cabinetul Ludovic Orban La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, a fost ales senator pe listele Partidului National Liberal.Presedinte al Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari Cluj (2002-2007); presedinte al Colegiului Medicilor Veterinari Cluj (din 2007); vicepresedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania (din 2010).A desfasurat activitate publicistica, stiintifica, fiind si membru al Colegiului de redactie al Revistei Romane de Medicina Veterinara. A publicat numeroase lucrari stiintifice.A obtinut distinctii, decoratii, precum Diploma de Excelenta - Gala Premiilor Media de Excelenta - 2009; Diploma "Gheorghe Ionescu-Braila" a AGMVR - 2011, potrivit www.cdep.ro.