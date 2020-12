Averea lui Adrian Oros, propus ministru al Agriculturii: venituri de 330.000 de lei si mai multe locuinte

Adrian Oros detine, impreuna cu sotia, un teren agricol si unul intravilan, doua apartamente si o casa de locuit in Cluj, doua autoturisme si datorii in valoare de 100.000 de euro.Anul trecut, Oros a incasat o indemnizatie de deputat de 114.924 de lei, 24.944 de lei, ca ministru al Agriculturii si 161.489 de lei, ca profesor universitar la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca. El a mai incasat o indemnizatie de presedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din Cluj, in valoare de 16.488 de lei si una de vicepresedinte in valoare de 12.000 de lei. In total, el a incasat in 2019 aproape 330.000 de lei.Oros a urmat cursurile Facultatii de Medicina Veterinara (1984-1989) si este doctor in stiinte medicale - domeniul medicina veterinara (1996-2003).Oros a fost ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din 4 noiembrie 2019, in Cabinetul Ludovic Orban . La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, a fost ales senator pe listele Partidului National Liberal.