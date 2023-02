Adrian Paunescu a murit: Condoleante de la politicieni (Video)

Nici lumea politica nu a ramas nepasatoare la pierderea poetului Adrian Paunescu, decedat vineri dimineata, la Spitalul de Urgenta din Bucuresti.

Presedintele Traian Basescu a transmis familiei un mesaj de condoleante, in care afirma ca "prin intreaga sa activitate literara, poetul Adrian Paunescu ramane in amintirea celor care l-au apreciat pentru maiestria creatiei sale, pentru pledoaria sa constanta pentru valorile nationale si pentru generozitatea cu care a promovat generatii de tineri poeti si artisti in cadrul cenaclului Flacara".

Premierul Emil Boc, a spus, vineri, ca "fiecare roman si fiecare dintre noi avem in minte versurile lui Adrian Paunescu".

"O valoare de seama a culturii noastre nationale, poetul Adrian Paunescu, a plecat astazi dintre noi lasand in urma-i un loc gol pe care cu greu va mai putea cineva sa il ocupe. Artist de o efervescenta lirica impresionanta, spirit pasionat si generos, patriot si idealist, parintele cenaclului Flacara si-a castigat in constiinta publica din Romania un loc aparte, pe care panteonul nostru cultural cu siguranta il va pastra viu.

Ma intristeaza vestea plecarii maestrului in alte orizonturi, este o pierderea grea pentru romanii de aici si de pretutindeni, iubiti la fel de mult de marele poet, si o pierdere importanta in galeria modelelor noastre", se arata in mesajul de condoleante al premierului.

Presedintele PNL, Crin Antonescu si-a exprimat regretul fata de moartea poetului Adrian Paunescu, afirmand ca acesta a lasat in urma sa ceva ce va dainui.

"Romania pierde unul din marile sale personaje. Un om care a impartit cu noi istoria dinainte de 1989 si de dupa 1989, un om care a plecat astazi spre alt taram, dar de la care ne raman nu sinuozitatile vietii, nu amestecul unei umanitati foarte bogate, amestec de meschinarie, de grandoare, de greseli, de straluciri, ci ne ramane o opera. Ceea ce e important pentru societatea romaneasca si pentru poporul roman e sa stie sa-si valorifice si sa-si apere valorile care dainuie. Adrian Paunescu a lasat, e convingerea mea de contemporan, ceva ce va dainui", a declarat Antonescu.

Liderul PNL a mai spus ca nu latura de politician a fost cea mai "spectaculoasa" la Adrian Paunescu, dar si in acest domeniu Paunescu si-a manifestat calitatile de intelectual.

"In ciuda atator lucruri care ne-au deosebit, in ciuda atator diferente de trecut, de doctrina, de filosofie, trebuie sa spun ca Adrian Paunescu si in politica, chiar daca a avut o cu totul alta optiune si chiar daca a sustinut, din punctul nostru de vedere, unele lucruri inacceptabile, a avut intotdeauna deschiderea unui intelectual si, in orice caz, fata de valorile liberale a fost intotdeauna un om deschis", a apreciat Crin Antonescu.

Victor Ponta exprima, in numele PSD, regretul pentru disparitia lui Adrian Paunescu, "un simbol al valorii artistice, al solidaritatii fata de cei napastuiti si al dragostei de tara", si promite ca social-democratii vor continua proiectele acestuia "in slujba acestui neam".

La randul sau, Adrian Nastase a scris ca odata cu moartea lui Adrian Paunescu a pierdut un prieten si un coleg nepretuit.

"Am pierdut un prieten si un coleg nepretuit. Un om de o valoare greu de restrans in cuvinte. Un monument, un poet de geniu, un simbol al dragostei de neam. Mi-e greu sa spun mai multe cuvinte acum. Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris pe Adrian Nastase pe blogul personal.

Si presedintele Senatului, Mircea Geoana, a deplans, vineri, moartea poetului si a colegului sau Adrian Paunescu.

"Maestrul Adrian Paunescu va ramane mereu in amintirea romanilor drept un mare poet, care a reusit prin creatia sa, sa fie un promotor al culturii romanesti. Activitatea sa literara a fost o reala inspiratie pentru multe generatii de poeti si artisti, carora Adrian Paunescu a reusit sa le transmita dragostea sa pentru poezie, cultura si pentru valorile nationale. Romania a pierdut un poet genial, un mare om de cultura si un artist profund angajat in mersul Cetatii. Personal, am pierdut un bun coleg de partid si un foarte bun prieten", spune Geoana intr-un comunicat remis Ziare.com.

"In numele Senatului Romaniei, doresc sa deplang moartea celui care ne-a fost coleg in Senat vreme de 12 ani. In toti anii sai de activitate, Adrian Paunescu a adus o contributie valoroasa in Senat, fie in dezbaterile din plen, fie in cadrul dezbaterilor din Comisia de cultura. Marturie a eruditiei si a profunzimii sale stau numeroasele interventii din plenul Senatului. In aceste momente triste, vreau sa-i asigur pe membrii familiei sale, pe prietenii sai si pe toti cei apropiati de cele mai sincere condoleante. Dumnezeu sa-l odihneasca!", se mai arata in comunicat.

Vicepresedintele PSD Valeriu Zgonea a transmis condoleante pentru moartea lui Adrian Paunescu, spunand ca de la acesta a invatat sa traiasca "ultrasentimente" si a descoperit "infractiunea de a fi" si ca este "liber sa sufere"

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleante familiei poetului Adrian Paunescu. Totodata, el se declara "indurerat" pentru pierderea tatalui sau.

Presedintele PC, Daniel Constantin, spune ca plecarea lui Adrian Paunescu dintre noi este o pierdere pentru intreaga tara si propune instituirea unei zile de doliu national.

Moartea lui Adrian Paunescu este o pierdere mare pentru toti romanii, a comentat vineri presedintele interimar al Republicii Moldova, presedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu.

"Este poetul tuturor romanilor. Este un om mare, este o pierdere mare", a declarat Ghimpu, care a transmis cu aceasta ocazie condoleante familiei poetului. "Da Doamne sa avem mai multi oameni ca Paunescu", a mai spus presedintele interimar de la Chisinau, mentionand insa ca nu va avea posibilitate sa mearga la inmormantarea poetului.

Fostul presedinte al tarii Ion Iliescu a aflat cu tristete de moartea poetului si colegului Adrian Paunescu, despre care a spus ca a fost un poet militant si implicat in viata societatii.

"Cu tristete am aflat vestea mortii lui. Adrian Paunescu ramane una din marile figuri ale culturii noastre. A intrat cu forta in viata noastra culturala. L-am cunoscut la 25 de ani, generatia lui si a lui Nichita Stanescu, Marin Sorescu si altii. A fost un poet militant, un om care s-a angajat in viata societatii. El nu a fost un simplu cantaret de curte cum au incercat unii sa il prezinte. El a fost intotdeuna o voce critica a unor fenoneme negative.

El nu a murit suparat pe Romania, ci suparat pe faptele degenerative pe care le are societatea noastra. Pentru ca ne-am indepartat de un regim opresant, care a creat durere mare in aceasta tara, cu speranta sa realizam o lume mai buna, ori acum asistam la multe intamplari care duc la degenerarea faptelor umane. Fata de asta a protestat Adrian Paunescu si inainte de 1989, dar si acum", a declarat Ion Iliescu la Antena 3.

Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Elena Udrea, isi exprima regretul fata de moartea poetului Adrian Paunescu si transmite sincere condoleante familiei indoliate.

"Cultura romaneasca a pierdut un reprezentant de seama prin trecerea catre cele vesnice a poetului Adrian Paunescu. Imi exprim, pe aceasta cale, regretul profund si doresc sa transmit familiei indoliate sincerele mele condoleante", este mesajul de condoleante transmis de Elena Udrea.

"Este o veste teribila. Ma asteptam la ea. Adrian Paunescu a trait viata din plin. A fost un patriot in sensul cel mai adanc al cuvantului. Pentru foarte multi tineri, care acum nu mai sunt tineri, el a reprezentat un ghid. Adrian Paunescu ramane un om profund respectabil in istoria civilizatiei nationale si sunt sigur ca va ramane o amintire nestearsa pentru foarte multi romani care l-au iubit. Boala l-a schimbat pentru ca suferea", a declarat Razvan Theodorescu, fost ministru al Culturii.

"A fost voia lui Dumnezeu sa ii ia pe cei mai buni dintre noi. El a fost ca un frate siamez pentru mine. Ne stiam din 1964, am fost uniti in zona inimii. Din 1992, de cand am intrat amandoi in Senatul Romaniei vorbeam zilnic la telefon. Medicul Bradisteanu mi-a spus inca de alaltaieri ca erau pe punctul sa renunte, insa i-am spus, l-am implorat sa nu renunte", a declarat Corneliu Vadim Tudor, la Realitatea TV.

"Adrian Paunescu imi era prieten. Ne cunosteam de la inceputul anilor '60. Am avut tot timpul o relatie formidabila cu maestrul cum ii spuneam, desi el imi cerea sa ne tutuim, pentru ca am invatat multe lucruri de viata. A fost un personaj care a promovat nu romanismul asta exagerbat, ci o realitate, o frumusete, o bunatate de discurs, de comportament", a spus Madalin Voicu, la Realitatea TV.

UNPR transmite condoleante in urma disparitiei lui Adrian Paunescu, un artist "care a reusit, prin talent si printr-o munca extraordinara, sa tina vie in sufletele romanilor flacara sperantei si a credintei in destinul natiunii noastre".

