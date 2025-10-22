Un cunoscut cântăreț român, acuzat de hărțuirea unei tinere de 18 ani. „S-a aplecat peste ea și a încercat să o sărute cu forța” VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:29

Un cunoscut cântăreț român, acuzat de hărțuirea unei tinere de 18 ani. „S-a aplecat peste ea și a încercat să o sărute cu forța” VIDEO
Artanu\' acuat de hîrțuirea unei fete de 18 ani FOTO Capură video Facebook/Adriana Moscu

O femeie a postat pe pagina de Facebook o întâmplare a cărei victimă a fost fiica ei de 18 ani, care ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), în cadrul unui eveniment organizat pe 20 octombrie, la nJoy Garden & Club din București.

Potrivit mamei tinerei, Adrian Pleșca, în vârstă de 64 de ani, ar fi urmărit-o insistent pe adolescentă, iar la un moment dat ar fi venit la masa ei unde ar fi încercat să o sărute cu forța.

„După ce fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, scrie femeia.

Aceasta povestește că fata l-a avertizat pe artist că va suna la poliție dacă nu se retrage, iar reacția acestuia ar fi fost ironică. Incidentul a fost parțial filmat.

Mama tinerei susține că a discutat cu organizatorul serii de open mic, care i-ar fi spus că artistul ar fi avut și alte comportamente similare.

„Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca „mai face așa ceva” și că o să facă tot ce poate ca artistul să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii”, se mai arată în mesajul public.

”Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru”, a transmis femeia, întrebând dacă alte persoane au mai avut experiențe similare cu artistul.

Ulterior, în comentarii, femeia a precizat că postarea a fost făcută la rugămintea fetei ei, care nu se simte bine după incident, nefiind primul de acest fel.

„Tremura astă seară, când mi-a spus. Nu e prima oară când primește "avansuri" nesolicitate (asta ca să mă exprim elegant). Are doar 18 ani și deja trăiește cu o formă de anxietate post-traumatică față de persoanele de gen masculin, din cauza unor astfel de experiențe”, povestește femeia.

„Sărăcuța, "vina" ei e că s-a aflat în același loc cu acest individ bolnav. Altfel, nici nu s-a mișcat din scaun. Dacă el a simțit nevoia să sară pe un copil îmbrăcat cu blugi și hanorac care venise să asculte muzică o oră, ce să zic, sper să-l bântuie. Din câte înțeleg, are și el copii acasă, e noaptea minții”, a mai adăugat aceasta.

