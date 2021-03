Politistul care l-ar fi vazut ultima data constient pe chef Adrian Pop: "Haideti si va luati bucatarul!". Avocatii cer proba cu detectorul de minciuni

Ce spune martortul principal

Avocatii vor cere proba cu detectorul minciuni

Potrivit presei locale, cel care a organizat petrecerea, politistul Cristian Marchis, este cercetat disciplinar de IPJ Cluj.In plus, acesta a plecat de la petrecere, impreuna cu un coleg, in timp ce chef Adrian Pop agoniza pe caldaram, lucru aflat de ziaristii de la Foaia Transilvana , pe surse, de la politisti din IPJ Cluj.Ei au incercat sa vorbeasca despre incident cu agentul Marchis, dar acesta a refuzat. La fel si cumnatul sau, Rares, persoana cu care cunoscutul bucatar a iesit afara inainte de a fi gasit in coma, in parcarea localului Papahida, din Apahida.Martorii sustin ca dupa aproximativ 30 de secunde, de la momentul iesirii pe usa a celor doi, acest Rares a intrat pe usa si le-a spus celor dinauntru: "haideti si va luati bucatarul". Adrian Pop era deja cazut la pamant, in stare de coma.Medicii presupun ca leziunea cerebrala puternica suferita de chef Pop s-a produs din cauza unei lovituri, desi politistii sunt tentati sa creada ca ranile sunt provocate in urma unei cazaturi.Un martor al evenimentelor a declarat urmatoarele:"M-a sunat Adi sa ma duc dupa el la Apahida, ca sa mearga acasa. Era imbracat in haine de bucatar. El era la masa cu alte sase-sapte persoane. Nu pot sa spun ceea ce nu stiu. Adrian facea skanderberg cu unul tatuat (cumnatul lui Marchis n.n.). La un moment dat, Adrian a iesit afara cu acest Rares. Nu pareau certati. Am vazut momentul in care au iesit afara. Nu au trecut nici 30 de secunde si Rares asta si-a bagat capul pe usa si ne-a spus haideti ca bucatarul a cazut jos sau ceva de genul", a spus martorul.Organizatorul petrecerii, agentul Marchis, impreuna ca insotitorii sai, au dat bir cu fugitii, fara sa ii intereseze soarta celui aflat in agonie.Doar patronul localului si barbatul venit sa-l ia acasa de la petrecere pe bucatar s-au concentrat asupra victimei si au sunat la 112, iar primul ajutor a venit dupa 22 de minute, la ora 3.00 dimineata."Primul apel pentru solicitarea interventiei de urgenta pe strada Libertatii din Apahida, in noaptea de duminica, a fost initiat la ora 2.38, iar echipajul a sosit la locul solicitarii, echipat cu costume de izolare biologica, la ora 3.00. La evaluarea primara s-a constat faptul ca barbatul era in stare de inconstienta si in stare critica, drept pentru care, concomitent cu acordarea primului ajutor calificat, a fost solicitat in sprijin un echipaj medical. S-a plecat imediat cu barbatul la intalnire cu echipajul medical SMURD , astfel incat la ora 3.23 cele doua echipaje s-au intalnit pe strada Traian Vuia. In momentul intalnirii celor doua ambulante, barbatul, in varsta de 51 de ani, intrase in stop cardio respirator si s-au inceput manevrele de resuscitare avansata in ambulanta , manevre ce au readus semnalele vitale ale barbatului. Barbatul a fost predat, in stare critica, la spital, la ora 3.52", se arata in raspunsul oficial de la ISU Cluj.Familia lui Adi Pop vrea sa afle adevarul in acest caz si a apelat la serviciile unei cunoscute case de avocatura locala. De ancheta se va ocupa avocatul Viorel Gazdac, fost prim- procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj. Acestia vor solicita expertize dar si proba cu detectorul de minciuni.Printre martori se numara si un alt bucatar cunoscut, Paul Siserman. Acesta a lasat de inteles ca lucrurile au degenerat la petrecere, inainte ca prietenul sau sa fie lovit grav."Au stat impreuna, au discutat, au baut impreuna, pentru ca asta e adevarul, s-au consumat si bauturi alcoolice. S-a facut un asa numit concurs de skandenberg ad-hoc. Era destul de nelinistit, pentru ca deja se vehiculau tot felul de acuze, vorbe urate. Inainte sa iasa afara. El era jos, balta de sange foarte mare" a spus unul dintre prietenii bucatarului, Paul Siserman.Chef Adrian Pop era imaginea Selgros in Romania, cu emisiunea "Arena bucatarilor".Vazut de Anca la Duminica 17:19Vazut de Daniel la 16:31Aa