Continua scandalul la FCSB, Vintila: " La Ludogoret, Reading nu a fost domnul Becali patron si Vintila antrenor sa zica ca nu-l bagam titular"

"Am auzit si eu ce a zis Popa, dar din punctul meu de vedere in momentul in care pleci de la un club si incepi sa arunci noroi in cei cu care ai mancat o paine, in cei despre care ai spus ca tii la ei si ca e clubul tau de suflet si cauti scuze in alta parte, nu mi se pare fair-play ceea ce a facut el.Faptul ca incerci sa cauti vinovati in afara de a te privi in oglinda.. Daca ma apuc sa-i raspund punctual la tot ce a declarat el s-ar putea sa iasa in dezavantaj.Dar eu prefer sa ii spun atatm sa-i transmit doar atat: La Al Taawon nu a fost domnul Becali patron si Vintila antrenor, la Ludogoret nu a fost domnul Becali patron si Vintila antrenor, la Reading nu a fost domnul Becali patron si Vintila antrenor.Sa urmareasca, sa vada cat a jucat unde a jucat, dupa care sa vina si sa ne spuna daca intr-adevar noi l-am nedreptatit sau el are o problema. Nu e normal ce a facut, dar este problema lui. Nu sunt suparat pe el, sunt doar dezamagit. Eu l-am apreciat si il apreciez", a spus Vintila.El a precizat ca de obicei jucatorii care se despart de club sunt nemultumiti: "De obicei jucatorii care pleaca de la o echipa sunt nemultumiti pentru ca nu mai au serviciu in primul rand, in al doilea rand cauta o justificare a nereusitelor lor. Eu sunt un antrenor care fac ce-mi place si la clubul care-mi place si imi fac meseria cu pasiune.Faptul ca un antrenor nu se opune clubului nu mi se pare un defect. Politica clubului primeaza fata de ceea ce-si dorepte antrenorul in alte circumstante".Miercuri, fotbalistul Adrian Popa, care s-a despartit de FCSB dupa ce marti i-a expirat contractul, a declarat la Digi Sport ca nu a meritat criticile din ultima perioada ale lui Gigi Becali si ca si mama sa a fost afectata de acestea.El a mai vorbit despre cum antrenorul a vrut sa-l amendeze, dar si cum a ramas fara replica atunci cand l-a antrebat pe Bogdan Vintila ce trebuie sa joace intr-un meci in care a intrat din postura de rezerva.