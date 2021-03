Dosarul mortii chef-ului Adi Pop. Ultimele clarificari de la Politie si Parchet. Doi politisti au participat la petrecerea privata

Audierile, realizate exclusiv la Parchet

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj recunosc ca la petrecere au participat si politisti, dar ii scuza insa pe acestia precizand ca "se aflau in afara orelor de program, nu exercitau activitati specifice functiei si nu purtau insemnele specifice autoritatii publice."Dosarul penal a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj la initiativa reprezentatilor Inspectoratului de Politie Judetean Cluj. In cauza ce are ca obiect circumstantele in care numitul POP ADRIAN VASILE a suferit leziuni traumatice in noaptea de 07 martie a.c., ora 3:00, in prezent se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, privind posibila implicare a unor agenti de politie, dosarul penal a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj la initiativa reprezentatilor Inspectoratului de Politie Judetean Cluj. Cercetarile sunt efectuate de catre politisti specializati in cauze de violenta sub coordonarea directa a procurorilor de la acest parchet", a transmis IPJ Cluj.Au fost audiate peste 10 persoane in calitate de martori, iar familia victimei a desemnat un expert medico-legal care a participat la autopsie. Au fost efectuate testari ale comportamentului simulat si au fost constatate , ridicate si conservate urme de la locul faptei si de pe hainele si corpul unor persoane. Totodata, au fost efectuate constatari medico-legale asupra corpului victimei si o autopsie la care a participat alaturi de procuror si lucratorii de politie, un expert medico-legal desemnat de familia victimei Pop Adrian Vasile", se mai precizeaza in comunicat.Se mai sustine ca au fost identificate si ridicate toate inregistrarile video de la fata locului. Imaginile sunt analizate in prezent si urmeaza sa fie valorificate in cadrul anchetei penale."Avand in vedere nevoia asigurarii opiniei publice de obiectivitatea totala a organelor de ancheta, la initiativa Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au decis ca toate audierile persoanelor implicate in eveniment sa fie realizate de procurori.Tot pentru corecta informare a opiniei publice, aducem la cunostinta faptul ca din cercetari a rezultat ca evenimentul de data de 06-07 martie a.c. a fost o intalnire cu caracter privat la care au participat doua persoane care sunt angajati ai Inspectoratului de Politie Judetean Cluj. Aceste persoane se aflau in afara orelor de program, nu exercitau activitati specifice functiei si nu purtau insemnele specifice autoritatii publice", se mai sustine in comunicatul Politiei.Adrian Pop a ajuns la Urgente in 7 martie, in jurul orei 3 dimineata, dupa ce a participat la o petrecere intr-un local din comuna clujeana Apahida. "In apropierea unui local public situat pe strada Libertatii, in localitatea Apahida, a fost gasita o persoana in stare de inconstienta. Echipajul deplasat la fata locului a identificat un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care a fost preluat de echipajul medical si transportat la o unitate de specialitate", a precizat anterior Politia Cluj, intr-un alt comunicat. Celebrul chef a decedat la spital . Medicii legisti sustin ca leziunile s-ar fi putut produce prin cadere de la acelasi nivel.