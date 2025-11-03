"Cred că prostul de Porumboiu se întoarce. Un tip ranchiunos, plin de el, are toate atuurile"

Adrian Porumboiu ar putea reveni în fotbalul românesc ca investitor la FC Botoșani, având numeroase discuții cu Valeriu Iftime, patronul echipei.

În ultimele săptămâni, au apărut numeroase relatări conform cărora Porumboiu ar putea să se implice – sub forma unei sponsorizări – la FC Botoşani, echipă din Moldova care în prezent ocupă un loc fruntaş în Liga 1.

Jurnalistul Radu Banciu a comentat în termeni duri o posibilă revenire a lui Adrian Porumboiu, fost patron la FC Vaslui (2004–2014), în fotbalul românesc.

"Cred că Porumboiu se întoarce. Proștii ăștia se plictisesc repede de ei înșiși.

Porumboiu e exact omul ideal: un tip ranchiunos, nepriceput la fotbal, plin de el — are toate atuurile să reintre și să se facă de râs.

Toți ăștia care au plecat într-o oarecare notă au darul ăsta de a se compromite ulterior.

Este tipic pentru oamenii care nu au inteligență.

Când ajungi acasă, în fața oglinzii, chiar nu reușești să-ți faci un bilanț onorabil; nu ai atâta minte, nu știi cine ești tu după o viață întreagă?

Când ești ditamai pensionarul, sătul de tine și de toți ai tăi, ai avut o viață întreagă de minciuni, de potlogării, de neamuri proaste — ți se pare că asta îți mai trebuie: să te întorci și să te faci de râs.

Și acum nu mă refer doar la prostul ăsta (n.r. - Porumboiu) — mă refer la toți ăștia care mai cred în reveniri", a spus Radu Banciu în cadrul emisiunii pe care o prezintă la IAmSport.

