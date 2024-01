Porumboiu: Serea vrea sa ma dea in judecata si n-are bani? Ii platescu eu tot

Finantatorul formatiei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, continua razboiul cu centralul Ionica Serea, acuzat ca a favorizat gruparea CFR Cluj in partida de Cupa contra moldovenilor.

"Daca e sa dau pe cineva in judecata, il dau pe Serea ca sa ii gaseasca cineva buzunarele doldora de euro. Spune ca vrea si el sa ma actioneze in instanta? Ii platescu eu cheltuielile de judecata sa stea linistit. Daca numai asta e problema, i-o rezolv eu. Sa-l vad ca ma da in judecata", a declarat Porumboiu la GSP TV.

Arbitrul Ionica Serea a fost exclus, joi, din arbitraj, dupa prestatia execrabila de la meciul FC Vaslui - CFR Cluj, din semifinalele Cupei Romaniei.

Dupa terminarea meciului, lui Ionica Serea i s-a reprosat ca n-a acordat doua penalti-uri in favoarea vasluienilor si ca nu i-a acordat cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu lui Culio.