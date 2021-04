Capitanul Romaniei, distrus de oamenii din fotbal. " Chiriches arata ca o baba amortita"

Unul dintre cei vizati e chiar capitanul Romaniei, Vlad Chiriches Fostul patron de la FC Vaslui crede ca si presedintele FRF Razvan Burleanu , are partea lui de vina. Nationala Romaniei a pierdut la Erevan, dar nu este vina lui Mirel Radoi . Ne-am dorit un fotbal ofensiv, un fotbal cum juca Barcelona , atunci ar trebui sa-l lasam sa isi faca treaba in continuare. O sa-mi atrag multe critici, dar eu asa cred.Nu avem calitate la jucatorii nationalei, degeaba vrea antrenorul. Pai Vlad Chiriches arata ca o baba amortita, in timp ce Dennis Man este ingrozit de faptul ca el chiar crede ca valoreaza 13 milioane de euro....Dar el, de fapt, nu face nici un milion!Nu e normal ca lumea sa loveasca in Razvan Burleanu prin Mirel Radoi. Presedintele FRF are o gramada de bube, trebuie criticat direct si la obiect.Eu sunt realist: pe Burleanu nu-l scoti de acolo, de la FRF, nici cu Pentagonul. Mircea Sandu a plecat nesilit de nimeni, daca nu voia sa se dea la o parte, era si acum", a spus Adrian Porumboiu pentru Sport Total FM.Romania are doar 3 puncte dupa 3 meciuri in grupa de calificare pentru Campionatul Mondial din Qatar.