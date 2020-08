Dosarul Adrian Sarbu-Mediafax, retrimis la Parchetul General dupa ce a stat 4 ani in camera preliminara

Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016 si a stat peste 4 ani in faza de camera preliminara.Instanta suprema a admis contestatiile formulate de Adrian Sarbu si Mediafax Group SA si a constatat nulitatea raportului de expertiza financiar contabila judiciara si a suplimentului la raportul de expertiza financiar contabila judiciara, dispunand excluderea acestora din dosar. Prin acest raport de expertiza, procurorii stabilisera un prejudiciu de 14 milioane de euro.De asemenea, Instanta suprema a constatat ca rechizitoriul a fost intocmit neregulamentar de catre procurori, iar neregularitatea nu a fost remediata de Parchetul General in termenul prevazut de art. 345 alin. 3 Cod procedura penala."Constata ca neregularitatile stabilite prin incheierea din 24 iunie 2019 atrag imposibilitatea stabilirii obiectului si limitelor judecatii in ceea ce priveste trimiterea in judecata a inculpatilor: Sarbu Adrian, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la delapidare in forma continuata si spalare de bani in forma continuata (...) Dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica", se arata in decizia instantei, care este definitiva.In aprilie 2016, Adrian Sarbu a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru evaziune fiscala, instigare la evaziune fiscala, instigare la delapidare si spalare de bani, prejudiciul in acest dosar ridicandu-se la 61.588.159 lei (aproximativ 14 milioane de euro).In acelasi dosar, a fost trimis in judecata Orlando Nicoara, fost director general in cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA si Apropo Media SRL.De asemenea, au fost deferiti justitiei persoana juridica SC Mediafax Group (in insolventa), sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, precum si persoanele fizice Dorina Roxana Grigoruta (fost administrator al SC Mediafax Group SA, Mediafax SA si Apropo Media SRL), Eugenia Balan (fost administrator al SC Mediafax Group SA), Cosmina Ioana Moaghea (fost director general in cadrul SC Publimedia International SA), Sorin Nicolae Dinu (fost director financiar in cadrul SC Publimedia International SA si SC Mediafax Group SA), Daniela Reghina Cozac (fost director financiar in cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA si Apropo Media SRL), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani.In plus, au fost trimisi in judecata Gheorghe Gradinaru (director general in cadrul SC Teleferic Prahova SA) si avocatii Liana Petrovici si Gheorghe Dragos Chis.Procurorii sustineau ca, in perioada 2006 - 2014, in cadrul societatilor din grupul Mediafax, detinute direct sau indirect de Adrian Sarbu, a fost utilizat un sistem de salarizare ce presupunea plata drepturilor salariale partial in baza unui contract de munca si partial in baza unui contract de cesiune de drepturi de autor, acesta constituind esafodajul unui mecanism de eludare a taxelor datorate bugetului de stat.Acest mecanism de eludare a taxelor consta in utilizarea, pentru facturarea drepturilor de autor, a unor societati in care calitatea de asociat si administrator era detinuta de colaboratori sau angajati ai societatilor din grup sau infiintate pe numele unor persoane cu un nivel educational scazut si lipsite de cunostinte in domeniul media si de venituri.Persoanelor beneficiare ale drepturilor de autor, din care o parte semnificativa erau angajate cu contracte individuale de munca ale societatilor din grupul de presa Mediafax (SC Publimedia International SA, SC Mediafax SA, SC Mediafax Group SA, SC Apropo Media SRL), li se solicita ca, odata cu semnarea contractului de munca, sa semneze si un contract de cesiune de drepturi de autor cu aceste societati, in baza caruia urmau sa primeasca cea mai mare parte a drepturilor salariale.De asemenea, mecanismul presupunea incheierea de catre societatile din grupul de presa cu societatile de drepturi de autor a unor contracte avand ca obiect asigurarea de catre aceste din urma firme (denumite "Agenti") a serviciilor autorilor scrierilor publicistice, in baza carora "Agentii" emiteau facturi fiscale pe seama societatilor din grupul de presa.Prin inregistrarea in evidentele contabile ale societatilor din grupul de presa a facturilor fiscale astfel emise, acestea beneficiau de diminuarea bazei impozabile cu sumele aferente facturilor, precum si de deducerea de TVA.Anchetatorii mai arata ca, in cadrul acestui sistem, utilizat initial in cadrul societatii Publimedia International SA si continuat in cadrul Mediafax Group SA (ce a preluat activitatea Publimedia International SA), ce a fost extins si la societatile Mediafax SA si Apropo Media SRL, rolul lui Dragos Chis, avocat in cadrul cabinetului de avocatura ce asigura asistenta juridica a societatilor din grupul Mediafax, a fost acela de a infiinta si controla o parte din societatile de drepturi de autor, dar si pe cele utilizate in dezvoltarea de circuite comerciale fictive, prin care sumele rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala se intorceau in casieria societatii.Ca urmare a inregistrarii in contabilitatea societatilor Publimedia International SA, Mediafax Group SA, Mediafax SA, Apropo Media SRL a facturilor fiscale fictive generate de relatiile comerciale astfel create, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 27.908.783 lei."Intrucat, prin folosirea sistemului evazionist se urmarea si obtinerea unor sume de bani pentru a acoperi cheltuielile personale ale inculpatului Sarbu Adrian sau pentru a efectua plata 'la negru' a salariilor angajatilor societatii, in paralel cu implementarea acestuia, inculpatii au dezvoltat circuite comerciale fictive prin care sumele rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala sa se intoarca in casieria societatii", mai spuneau procurorii.In cursul urmaririi penale au fost identificate mai multe tipuri de circuite financiare create in scopul disimularii adevaratei naturi si proveniente a sumelor ce erau returnate in casieria societatii. Prin aceste circuite comerciale si financiare fictive, a fost supusa spalarii de bani suma totala de 22.424.284 lei.Conform Parchetului General, din probele administrate in cauza a rezultat ca administratorii, directorii generali si directorii financiari ai societatilor Publimedia International SA, Mediafax Group SA, Mediafax SA si Apropo Media SA au actionat ca urmare a solicitarilor permanente ale lui Adrian Sarbu, proprietar al acestor societati, de identificare a unor modalitati concrete de evitare a platii taxelor datorate statului, solicitari adresate in contextul in care "legea nescrisa" a grupului a fost aceea de a nu se plati taxe. Totodata, actiunile acestora au fost determinate de necesitatea asigurarii sumelor de bani solicitate in permanenta de Adrian Sarbu pentru acoperirea cheltuielile personale.In acest scop, in perioada 17 decembrie 2012 - 7 ianuarie 2014, la cererea lui Adrian Sarbu, Gheorghe Gradinaru, director general al societatii SC Teleferic Prahova SA, a ridicat din casieria societatii suma totala de 2.105.000 lei, pe care i-a trimis-o lui Sarbu, desi nu avea nicio justificare.In cursul lunii aprilie 2014, in contextul pregatirii pentru eventuale controale din partea autoritatilor fiscale, in scopul disimularii modului in care a fost utilizata suma de 2.105.000 lei, Gheorghe Gradinaru a semnat, in calitate de reprezentant al SC Teleferic Prahova SA, o serie de contracte fictive (contractul de consultanta dintre A.B.C. SRL si SC Teleferic Prahova SA, cel dintre persoana fizica autorizata Sarbu Adrian si SC Teleferic Prahova SA, contractele de imprumut dintre societate si angajatii P.C. si P.E.), prin intermediul carora era simulata aparenta unor relatii contractuale ce creau posibilitatea transferului unor sume de bani din contul SC Teleferic Prahova SA catre societati cu care Sarbu avea relatii contractuale.Contractele fictive au fost avizate de Liliana Petrovici, avocat titular al cabinetului ce asigura consultanta juridica a societatilor din grup si a lui Adrian Sarbu, participanta la sedinta in cadrul careia au fost stabilite metodele prin care va fi acoperit soldul din casieria SC Teleferic Prahova SA.Tot in scopul asigurarii sumelor de bani necesare lui Sarbu pentru acoperirea cheltuielile personale (rate aferente unui imprumut de nevoi personale contractat de la o banca), inculpatii Roxana Dorina Grigoruta si Orlando Nicoara, administratorul si, respectiv, directorul general al societatii Mediafax SA, au fost determinati sa incheie cu persoana fizica autorizata Sarbu Adrian un contract fictiv de consultanta si un act aditional la acesta in baza carora, fara ca in realitate sa presteze vreun serviciu, in perioada 1 noiembrie 2012 - 22 august 2014, lui Adrian Sarbu i-a fost achitata suma de 1.356.095 lei.Parchetul General mai arata ca, in perioada 9 decembrie 2009 - 23 iunie 2014, Adrian Sarbu a ascuns obtinerea, in calitate de persoana fizica, a unor venituri realizate in urma unor tranzactii cu grupul CME, sustragandu-se astfel de la indeplinirea obligatiilor fiscale, bugetul consolidat al statului fiind prejudiciat cu suma totala de 11.255.092 lei.Procurorii mai sustineau ca, prin intreaga activitate infractionala derulata de Adrian Sarbu, in nume individual, dar si prin intermediul firmelor pe care le controla si, totodata, in contextul reciclarii unor sume de bani prin circuitele create, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului se cifreaza la 61.588.159 lei (aproximativ 14 milioane de euro).