Dosarul Mediafax: Dupa patru ani de procese, dosarul de evaziune fiscala al lui Adrian Sarbu a fost trimis inapoi la parchet

Judecat in Mineriada

Mogulul a fost trimis in judecata in urma cu patru ani, dar procesul a fost de atunci in faza de judecata in Camera Preliminara, in care se pun in discutie legalitatea probelor si modul in care a fost realizat rechizitoriul.Adrian Sarbu este acuzat de evaziune fiscala, instigare la evaziune fiscala, instigare la delapidare si spalare de bani, iar Mediafax Group SA, aflata in insolventa, de evaziune fiscala. Anterior, alti judecatori de Camera Preliminara au exclus mai multe probe in acest caz, iar aceste probleme trebuiau "reparate" de procurori."Constata ca rechizitoriul a fost neregulamentar intocmit, iar neregularitatea nu a fost remediata de procuror in termenul prevazut de art. 345 alin. 3 Cod procedura penala.Constata nulitatea ordonantelor privind indreptarea erorilor materiale, dispuse de procuror in temeiul art. 278 Cod procedura penala, in dosarul nr. 332/P/2014, in data de 27 septembrie 2019.Constata nulitatea ordonantei privind remedierea neregularitatilor si mentinerea dispozitiei de trimitere in judecata, dispusa de procuror, in temeiul art. 286 si 345 Cod procedura penala, in dosarul nr. 332/P/2014 in data de 30.09.2019," este minuta instantei, potrivit portalului Inaltei Curti. "Dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de urmarire penala si criminalistica... Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, astazi, 5 august 2020," decide Inalta Curte.Potrivit acuzatiilor procurorilor din dosarul Mediafax, "."Adrian Sarbu mai este judecat si in dosarul Mineriadei , pentru infractiuni contra umanitatii. In acest dosar, Inalta Curte a constatat nulitatea rechizitoriului si a decis restituirea cazului la parchet.Astfel, au fost anulate ordinele de punere sub acuzatie a inculpatilor, dar si toate probele din rechizitoriu. Decizia nu este definitiva.