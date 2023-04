Adrian Sarbu a iesit incatusat, luni seara, de la Parchetul General. Retinut pentru 29 de zile, Sarbu va fi dus in arestul Politiei Capitalei.

"Ce vreti sa stiti? Hai sa va spun care e treaba, totul e o fabricatie, acuzatii sunt ridicole", le-a spus Sarbu jurnalistilor.

Acesta a declarat ca urmeaza sa fie remis presei un comunicat de presa, in care va oferi mai multe detalii.

Proprietarul Mediafax a ridicat de mai multe ori mainile incatusate in aer: "ia uitati catusele!", le-a spus Sarbu reprezentantilor presei, prezenti la Parchetul General.

Adrian Sarbu a fost retinut, luni seara, pentru 24 de ore, fiind acuzat de delapidare si spalare de bani in dosarul Mediafax.

Sarbu urmeaza sa fie prezentat instantei, marti, cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Acesta a fost dus cu mandat, luni seara, la Parchetul General, unde a fost audiat de anchetatori in dosarul Mediafax.

Dosarul Mediafax

Adrian Sarbu este audiat in dosarul "Mediafax", in care mai multe persoane, angajati ai companiei, au fost arestate la sfarsitul anului trecut. 30 de persoane sunt cercetate in acest dosar si 11 au fost arestate.

Mai multi angajati ai Mediafax au fost acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani. Procurorii au sustinut ca acestia au creat un sistem de firme-fantoma, prin care au prejudiciat statul cu peste 3,7 milioane de euro, din taxe si impozite neplatite.

Astfel, acestia au creat si aplicat o schema de sustragere de la plata taxelor si impozitelor, implicand constituirea unor societati fantoma pe numele unor persoane lipsite de posibilitati materiale, profitand tocmai de situatia acestora, societati ce au fost antrenate in circuitul comercial astfel alcatuit.

Procurorii mai sustineau ca in acest fel compania era protejata, responsabilitatea platii taxelor si impozitelor fiind transferata in sarcina celorlalte societati, impotriva carora se declansau masurile de poprire a conturilor pentru neplata taxelor si executare silita a acestora, proceduri inutile deoarece nu detineau in patrimoniu bunuri sau alte active ce puteau fi executate.

"Persoanele beneficiare ale drepturilor de autor, din care o parte semnificativa erau angajate si la societatile din grup cu contracte individuale de munca, erau determinate de angajatii de la resurse umane sa semneze contracte de cesiune drepturi de autor cu aceste societati, fara a intra in contact direct cu reprezentantii legali, in sensul existentei unor negocieri a clauzelor de contractare a muncii acestora, de termene de livrare a produselor etc", dupa cum au anuntat reprezentantii Parchetului General.

Procurorii mentionau ca angajatii erau "pusi in fata faptului implinit ori de cate ori erau chemati la departamentul resurse umane" si semnau documente fara a le citi, ca o simpla formalitate.

Acuzatii dure intre Ponta si Sarbu

Adrian Sarbu a avut mai multe schimburi de replici, prin intermediul unor declaratii de presa, cu Victor Ponta. Premierul l-a atacat la jumatatea anului trecut pe Adrian Sarbu, in contextul in care se declansase ancheta impotriva seful CJ Mehedinti, Adrian Duicu, despre care s-a spus ca facea trafic de influenta din biroul lui Victor Ponta de la Palatul Victoria.

"N-a fost nimeni la mine in birou. Nu nimeni, as minti. N-au fost domnul Duicu cu domnul Toba. A fost domnul Sarbu (Adrian Sarbu - n.red.) in schimb si mi-a zis ca are niste controale de la ANAF si daca pot sa le opresc si i-am zis ca nu pot si de atunci sunt tot felul de atacuri", a sustinut atunci premierul.

Reactia lui Adrian Sarbu a venit prompt si scurt. "Minte!", a declarat Adrian Sarbu, pentru Mediafax.

Nu a fost insa singurul atac lansat de Victor Ponta la adresa lui Adrian Sarbu. Referintele au fost facute in momentul in care premierul a fost intrebat de Adrian Duicu, articolele care au prezentat interceptarea lui Duicu din biroul de la Palatul Victoria fiind publicate de gandul.info.