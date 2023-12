Pe cine vrea să trimită în Parlamentul European noul baron PSD de Vaslui. Adrian Solomon: ”Am fixat un target de 60.000 de voturi”

Noul președinte al PSD Vaslui, Adrian Solomon, desemnat interimar al filialei după arestarea lui Dumitru Buzatu, a făcut planul pentru câștigarea alegerilor europarlamentare la nivel local, în 2024.

Solomon vrea ca Mădălin Căciulă, consilier județean PSD, să fie propunerea organizației PSD pentru a reprezenta Vasluiul la alegerile europarlamentare.

“Să nu vă gândiți că domnul Căciulă va fi pe vreun loc eligibil. Cu siguranță va fi la coada listei, dar e vorba de o reprezentare și cu toții am decis ca acesta să ne reprezinte”, spun surse din partid.

Adrian Solomon a fixat targeturi înalte la alegerile europarlamentare. Vrea ca PSD-ul să ia peste 60.000 de voturi, în condițiile în care, la alegerile locale trecute, PSD a luat la Consiliul Județean aproape 57.0000 de voturi.

De asemenea, în ședința de astăzi s-au stabilit comisiile tehnice care vor asigura transparența și legalitatea documentelor de la alegeri, cea financiară și cea juridică. Zonele pe care fiecare pesedist cu funcție va acționa au fost redesenate și date în grija unui responsabil, fie că acesta poate fi parlamentar, primar sau consilier județean.

În exclusivitate pentru Vremea Nouă, Adrian Solomon a declarat: “A fost o ședință de organizare și așa cum spuneți dumneavoastră, am fixat un target de peste 60.000 de voturi, suficiente cât să ne asigure victoria. Am reîmpărțit zonele de acțiune pentru colegii mei, s-a lucrat la componența comisiilor tehnice din interiorul partidului, pentru a asigura transparența și legalitatea acestei campanii electorale care va urma. Cât privește numirea lui Mădălin Căciulă, o confirm, dar noi, la Vaslui nu hotărâm ordinea pe listă. Ce pot să vă spun este că Mădălin are capacitatea și cunoașterea să ne reprezinte la aceste alegeri ca și candidat, chiar dacă va fi ultimul pe listă. Atât el, cât și noi, cei din echipa PSD Vaslui, vom lupta ca și cum Mădălin ar fi pe un loc eligibil” a declarat deputatul Adrian Solomon, președinte interimar al organizației județene a PSD Vaslui.

Mădălin Căciulă este fiul fostului șef al PSD Huși - Aurel Căciulă.

În ultima sa declarație de avere acesta a raportat că este proprietarul a două automobile vechi din 2006, nu are bani în conturi, doar datorii în valoare de 57992 EUR și 127000 RON.

