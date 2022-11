Nou derapaj marca Adrian Solomon, deputatul şaorma de la PSD. „Se freacă ca porcul de gard”

În mediul online a pornit un conflict între deputații Adrian Solomon, de la PSD, și Mihai Botez, de la USR, pe tema curățeniei din orașul Bârlad.

„Cu toate că i-am demonstrat alb pe negru cu documente că Ana Maria Vintilă, viceprimar USR, nu are atribuții în ceea ce privește salubrizarea, Solomon o întoarce în fel și chip, căutând vinovați pentru măturatul stradal, deșeuri și alte vine închipuite. Repet: vinovat este Bobeică – vicepreședinte PSD și manager CUP! Chiar circulă o vorbă prin Bârlad cum că «La CUP până și tomberonul e PSD-ist»”, scrie deputatul Mihai Botez într-o postare pe Facebook,potrivit vremeanoua.ro.

De cealaltă parte, Solomon i-a spus că prea se “freacă ca porcul de gard”.

“Loaza specializată chipurile în economie europeană atacă sub centură(crede el!) despre câte-n lună și în stele. E greu să vorbești cu mine ca un profesionist pentru că, pe când tu erai elev la liceul Eminescu, eu eram profesor la Codreanu, iar când tu dădeai bacul la Bârlad, eu susțineam examene la DEA (diplome d’etudes approfondies) în Franța la Universitatea din Angers. Să mai spun că în timp ce tu te-ai chinuit 7 ani să scrii o Disertație, eu am urmat și cursurile Facultății de Drept la Universitatea Al.I.Cuza, pe care le-am absolvit la timp în 2020 și am luat și licența. Asta doar ca să precizăm universul discursului.

Restul jignirilor sunt oglinda capacității tale ‘telectuale, evident, reduse. Să știi că pentru a fi centralist la IFN, adică un fel de recuperator de creanțe-că doar nu sunai pe cei care erau buni platnici-nu îți trebuie doctorate, îți trebuie să ai urechi și limbă. Nici ca să fii om nu-ți trebuie diplome și savanterii, dar ca să fii exponentul miliției spirituale promovate de USR împotriva tuturor doctorilor din politică, trebuie să fii mai bun ca ei! Când eu mă plimbam cu caleașca promovând Sărbătoarea toamnei, un festival al bunului gust în primul rând, tu ștergeai mesele la Petrică.

O îndeletnicire onorabilă, dar cam jos în ierarhia importanței sociale a muncii. Că tu te “freci ca porcul de gard” de mine, de vreo doi ani, zugrăvind-mă în fel și chip pe pagina ta oficiala, a USR Bârlad, dar și pe zeci de conturi false deținute de tine sau de angajatul tău, e dovadă de activism civic și politic după mintea ta, iar eu ar trebui să tac în continuare că e obligația mea să te/vă suport. Ei află, bai loază intrată de două ori în parlament pe voturile altora, că nu mai tac și o să te arăt așa gol(în cap) cum ești. ”, a scris pe Facebook deputatul Solomon.

În pandemie, Adrian Solomon a fost în centrul unui scandat, după ce a apărut într-o șaormerie fără mască, deși era interzis.

Imaginile conflictului provocat de cei doi deputați PSD, Adrian Solomon și Ioan Irinel Stativă, care s-au luat la ceartă cu polițiștii chemați de angajații restaurantului din Centrul Vechi al Capitalei, au fost date publicității, iar cei doi parlamentari au fost amendați din nou, pentru nepurtarea măștilor de protecție.

"În urmă analizării imaginilor video, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi i-au sancționat contravențional pe cei doi bărbați și cu amenzi în valoare totală de 4.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor care se aplică în starea de alertă pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus", a transmis Biroul de presă al Poliției Capitalei.

"Nu va cunoașteți locul în ierarhie", "Nu am ce să vorbesc cu voi că aveți 3 luni de școală și eu va plătesc salariile" - sunt doar câteva dintre afirmațiile celor doi la adresa agenților, care i-au amendat pentru că au făcut scandal și i-au jignit.

Inițial, parlamentarii au fost amendați doar pentru această, nu și pentru că nu aveau măști într-un spațiu public închis, pentru că, la vederea oamenilor legii, cei doi deputați și-au acoperit rapid fetele. După ce au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi i-au sancționat pe ce doi parlamentari cu amenzi în valoare totală de 4000 de lei, pentru că nu purtau masca în spații închise.

În imagini se vede că cei doi nu aveau măști, dar le-au pus când au venit polițiștii.

Cei doi au făcut scandal când li s-a cerut să poarte masca, iar apoi i-au jignit pe polițiștii chemați de pază saormeriei.

"În această dimineață, o patrula a Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, a fost solicitată de agenții de pază ai unui restaurant de tip fast-food din sectorul 3, să intervină întrucât în interiorul localului se află un bărbat care refuză să poarte masca de protecție, având un comportament recalcitrant", au transmis polițiștii, într-un comunicat.

"În urmă discuțiilor purtate, acesta le-a adresat expresii jignitoare, având o atitudine sfidătoare la adresa acestora. Alături de persoană în cauza se mai află un bărbat care, la rândul sau a manifestat un comportament similar. Cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu două amenzi în valoare totală de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri publice și pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare în public", arătau polițiștii în această dimineață.

Adrian Solomon susține că "totul este un abuz al unor polițiști mult prea puțin școliți".