CNCD s-a autosesizat in cazul deputatului PSD Adrian Solomon pentru jignirile aduse vanzatorului de la saormarie. Ce amenda risca pentru "Bai, Mustafa!"

"Consiliul s-a autosesizat in acest caz. Analizam toata declaratia facuta cat si contextul in care au fost facute. In cazul in care ajungem la concluzia ca s-a trecut in zona de discriminare, atunci vorbim de o posibila amenda intre 1.000 si 30.000 de lei", a declarat Csaba Asztalos.Imaginile conflictului provocat de cei doi deputati PSD, Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa , care s-au luat la cearta cu politistii chemati de angajatii restaurantului din Centrul Vechi al Capitalei, au fost date publicitatii, iar cei doi parlamentari au fost amendati din nou, pentru nepurtarea mastilor de protectie. Digi 24 a publicat si inregistrarea audio a scandalului. Potrivit acestora, Solomon l-a ironizat pe vanzatorul din saormarie.Potrivit acestora, Adrian Solomon, fara masca si evident recalcitrant, intra in local si incepe sa se certe cu casierul. Vrea sa comande trei saorme medii de vita, iar casierul ii spune: "Puneti-va, va rog, masca."Lui Solomon ii sare tandara si incepe sa tipe la casierul de etnice probabil turca.Solomon: "Bai Mustafa (...) esti in Romania aicea (...) Alo, Mustafa! Arata-mi ca ai voie sa muncesti aici! (...) Bai, panarama!"Colegul sau de partid incearca sa il linisteasca:" Adi, Adi"Apar si politistii. Solomon, din ce in ce mai nervos, se cearta si cu politistul care il roaga sa poarte masca: "Daca el ma ia pe mine cu masca, tu il iei pe el cu cartea verde?""Nu te intereseaza daca asta are dreptul la munca in Romania, dar eu sa port masca, da? ""Nu te intereseaza daca are dreptul sa munceasca in Romania, dar eu cand comand o saorma in Romania, imi iei buletinul, nu ti-e rusine?""Arata-mi cartea verde a lu asta. Daca el ma ia pe mine cu masca, tu il iei pe el cu cartea verde?"A doua filmare este din exteriorul localului si arata ca nici deputatul Stativa nu avea masca, el a imprumutat o masca de la un cetatean pentru a putea intra in saormarie.