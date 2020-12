Regulile pandemice, sfidate in serie in Parlament. Un deputat PSD a fost fotografiat fara masca in Plenul Camerei

Gestul lui Adrian Solomon, de a ignora legislatia de prevenire si combatere a pandemiei de COVID, vine dupa ce senatoarea AUR , Diana Sosoaca, a venit in Parlament fara masca, invocand motive medicale.Nu a fost insa un caz singular. Si Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului Politistilor, ales deputat din partea PSD, a venit in prima zi de lucru a noului Parlament fara masca de protectie. Intrebat de jurnalisti de ce nu poarta masca, Coarna a prezentat o adeverinta medicala in care se afirma ca este scutit de la obligativitatea de a purta masca.Catalin Tenita a postat fotografia cu deputatul Adrian Solomon in noaptea de luni spre marti. "Inca la Camera Deputatilor. Sta fara masca domnul Solomon de la PSD fara nici o jena. Nu doar doamna Sosoaca e antimasca," scrie deputatul USR-PLUS.In vara anului 2020, deputatul Adrina Solomon a fost protagonistul unui scandal mediatic, dupa ce, impreuna cu un coleg, a refuzat sa poarte masca intr-un fast-food din Centrul Vechi. Cei doi deputati PSD au fost amendati de politisti.