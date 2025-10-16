Românii vor primi un cod personal de sănătate la naștere, diferit de CNP. Cum va funcționa și ce informații va centraliza pentru fiecare pacient

Autor: Daniel Groza
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 11:11
Românii vor primi un cod personal de sănătate la naștere, diferit de CNP. Cum va funcționa și ce informații va centraliza pentru fiecare pacient
Codul personal de sănătate va fi un dosar medical al pacientului FOTO Pixabay

România pregătește un pas important în digitalizarea sănătății: fiecare pacient va primi un cod personal de sănătate, diferit de CNP, care va reprezenta dosarul său medical complet, accesibil de la naștere până la sfârșitul vieții.

Inițiativa, anunțată de Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, va permite predicții medicale, analize și politici bazate pe date concrete.

”În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP. Pentru că CNP-ul fiecare și-l aruncă pe unde vrea, pe la orice bancă l-a vrut, codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical. Orice informație referitoare la persoana respectivă, din momentul în care se născut și până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo”, a anunțat Streinu-Cercel conform Profit.ro.

Potrivit lui Streinu-Cercel, fiecare pacient va primi codul personal de sănătate, care va reprezenta dosarul medical.

”Și atunci, într-adevăr, toată lumea va fi acolo înregistrată și se va cunoaște tot traseul. Dacă un astfel de pacient e accesat de la Paris, toate datele lui se vor regăsi acolo”, a spus șeful Comisiei pentru sănătate din Senat. ”În primul rând, poți să faci predicții, poți să faci analize, poți să stabilești politici, plecând de la date concrete”, a mai spus senatorul.

Acesta a arătat că la nivelul Comisei pentru sănătate din Senat se lucrează la o astfel de lege a digitalizării sănătății. ”Sper că până undeva în luna decembrie să avem un draft, pe care pe urmă să-l discutăm cu colegii de la Cameră (...) și atunci vom încerca să modificăm o serie de lucruri”, a arătat Streinu-Cercel.

