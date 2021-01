Cine este Adrian Streinu-Cercel, cel care a condus mai bine de un deceniu Institutul "Matei Bals"

Peste cinci mii de e-mailuri ale biroului regional din Bucuresti dezgroapa in detaliu relatia financiara cu seful de la "Matei Bals" si 15 ani de practici ilegale

Ocupand functia de manager in cadrul Spitalului de Boli Infectioase din Bucuresti inca din 2007, prof. dr. Streinu Cercel a decis sa paraseasca acest post dupa ce a intrat in Parlamentul Romaniei, concret, in Senat, din partea Partidului Social Democrat ( PSD ).Adrian Streinu-Cercel este un medic si cercetator roman, membru al Academiei de Stiinte Medicale si profesor universitar in cadrul Universitatii Carol Davila. A absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti in anul 1982 si a inceput sa lucreze in cadrul institutului de boli infectioase din Bucuresti dupa rezidentiat, in 1984.Streinu-Cercel a fost secretar de stat in Guvernul Emil Boc , intre 6 octombrie - 3 noiembrie 2009 si 19 noiembrie 2010 - 23 mai 2012. A fost declarat de doua ori incompatibil de ANI , pentru pozitiile detinute in cadrul Guvernului si al UMF in paralel cu pozitia de director de spital.In timpul pandemiei de coronavirus din 2020 a ocupat functia de presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19 din cadrul Ministerului Sanatatii intre 6 aprilie si 23 aprilie, fiind demis in urma aparitiei in presa al unui plan de lupta impotriva epidemiei care prevedea carantinarea separata de familii a persoanelor de peste 65 de ani. O investigatie realizata de jurnalistii de la Rise Project a generat un imens scandal in spatiul public de care e legat Adrianu Strainu-Cercel.Numele infectionistului e mentionat intr-un schimb de emailuri cu Alina Mihai, Product Manager la departamentul HIV/ SIDA & Tamiflu, in cadrul corporatiei La Roche, deci responsabila de vanzarea medicamentelor pentru boli infectioase.Femeia i-a oferit donatii si excursii, pentru ca Strainu-Cercel sa prescrie si sa promoveaze produsul.In 2013, dupa un deceniu deja pe statele de plata ale La Roche, compania il trimitea pe Adrian Streinu-Cercel si la un eveniment stiintific, in Malaezia.Pegasys e numele unuia dintre medicamentele fabricate de La Roche. Managerul spitalului de Boli Infectioase, Streinu-Cercel a semnat personal studii clinice care promoveaza medicamentul, a participat si in forul care aproba Pegasys pe lista subventiilor de stat si anual, La Roche lua aviz de la Comisia Nationala de Boli Infectioase, in care activa Streinu-Cercel si pe care acesta a si condus-o in 2009.De exemplu, in anii 2000 si 2001, Cercel a luat 5.370 de dolari, in 2003, cand era consilier al ministrului Sanatatii, a mai primit 6.300 de dolari. In 2015 Cercel a consemnat in declaratia de avere cadouri, ajutoare, onorarii si venituri independente in valoare de aproape un milion de lei. Adica 16.000 euro pe luna, in afara de ambele salarii oficiale pe care le avea.Tot in aceeasi investigatii jurnalistii au descoperit ca fundatia privata a lui Adrian Streinu-Cercel, care poarta, insa, numele spitalului pe care il conduce: "Matei Bals", a primit sute de mii de lei de la companii farmaceutice. De exemplu, numai la o singura donatie Hoffmann-La Roche a dat 71.300 de lei.Sapte dintre primii zece producatori din industria farma au donat in contul fundatiei peste 5 milioane de lei in numai doi ani si jumatate.2,1 milioane au fost retrasi cash de la bancomatul de langa spital pentru ca fundatia functioneaza in incinta spitalului, la Pavilionul IV, langa Urgente, intr-o camera de 20 de metri patrati.Trei doctori si trei economisti faceau parte din fundatie. Pe 19 decembrie, fundatia a executat o plata catre Oana Sandulescu, fosta Streinu-Cercel. Tranzactia cu fiica directorului e justificata prin doua contracte semnate in ziua precedenta. Suma incasata:26.823 lei.Dr. Oana Sandulescu, fiica cea mica, e colega cu tatal ei pe Sectia a 2-a de la "Matei Bals", dar n-a tratat absolut niciun bolnav in 2017 conform scriptele din Institut.A doua fiica, dr. Anca Streinu-Cercel, lucreaza la Institutul Matei Bals, dar e si consilier la Centrul National de Evaluare si Examinare, care aproba manualele scolare. Fata cea mare a incasat peste 130 de mii de lei, pe persoana fizica, de la companiile farmaceutice, doar in 2015.