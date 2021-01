Istoria Institutului de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", nascut din cateva baraci de izolare a bolnavilor contagiosi

In anul 1864, cele cateva baraci de izolare a bolilor contagioase, construite in incinta Spitalului "Colentina", s-au transformat in doua pavilioane care initial aveau o capacitate de 40 de paturi.In 1921 s-a mai construit un pavilion, cu inca 25 de paturi si astfel a aparut cel mai vechi spital de boli contagioase din tara.Profesorul Matei Bals a venit la conducerea acestei unitati in 1941, predecesorii lui fiind medicul primar Calistrat Grozovici (care a condus "sectia contagiosi Colentina" in perioada 1900-1919) si doctorul Theodor Mironescu (a condus sectia de contagiosi in perioada 1919-1941), precizeaza site-ul Matei Bals . El a fost la conducerea institutiei pana in 1975, anul oficial al pensionarii si, implicit, al renuntarii la coordonarea unitatii medicale la conducerea careia s-a aflat aproape 35 de ani.In 1938 s-a infiintat displina de boli contagioase precum si clinica cu aceeasi specializare, din cadrul Facultatii de Medicina.S-a constituit nucleul "scolii de boli infectioase de la Spitalul Colentina" avand drept trasatura esentiala imbinarea cretoarea a diagnosticului clinic cu cel de laborator.In 1935 s-a infiintat in aceeasi incinta si sectia de boli contagioase copii, ce va fi condusa de doctor docent Aurel Stroe si ulterior de Prof. Dr. Silvia Bruckner, fiind si in prezent singura Cinica de boli infectioase pentru copii din tara.Cinci decenii, intre 1950 si 2000, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Colentina a devenit o unitate spitaliceasca de renume, cu peste 700 de paturi, numeroase laboratoare, trei clinici si 100 de paturi pentru o sectie militara.De la cele doua pavilioane initiale s-a ajuns la sase. S-au infiintat laboratoare de invatamant si cercetare pe fiecare etaj, pentru ca medicii si cursantii sa poata efectua zilnic analize curente sau de urgenta dar si tehnici noi in bacterologie si virusologie.La inceputul anului 1990 la conducerea celor trei clinici au promovat profesorii Mircea Angelescu si Florin Caruntu, director al spitalului fiind numit profesorul Adrian-Streinu Cercel. In 1999 s-a infiintat Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" un moment important ce a asigurat continuitatea prestigioasei "Scoli de Boli Infectioase de la Spitalul Colentina".Cercetarea stiintifica in domeniul infectiilor constituie una dintre actiunile importante ale institutului. Aceasta vizeaza dezvoltarea si eficientizarea sectoarelor de Imunologie, Biologie celulara, Genetica moleculara, Epidemiologie, Hepatologie, Cardiologie, Imunologie precum precum si studiul afecarii neuro-cognitive si somatice in infectia HIV/SIDA.Iulie 2007 este data de nastere a Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", prima unitate sanitara de stat certificata ISO 9001/2000 pentru calitatea serviciilor oferite.