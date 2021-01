Rafila: Anul aceste vom purta masca. Renuntarea se va baza pe studii stiintifice realizate de organisme internationale

Alexandru Rafila a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, care este procentul din populatie care ar trebui sa se vaccineze pentru a renunta la masca."Renuntarea la masca va fi o decizie tehnica pana la urma. Renuntarea la masca se va baza pe studii stiintifice realizate de organisme internationale, de exemplu, Centrul European de Control al Bolilor, va exista o pozitie din partea Uniunii Europene care sa tina cont de acoperirea vaccinala din fiecare stat membru si de situatia de la nivelul Uniunii Europene. Nu pot sa dau un termen cand se va renunta la masca, dar cu siguranta daca acest obiectiv al unei acoperiri vaccinale de 70% va fi realizat, cu siguranta utilizarea mastii va intra in discutia specialistilor si vor exista recomandari care sigur in functie de fiecare stat vor fi adoptate", a afirmat Rafila.Intrebat daca impartaseste parerea lui Adrian Streinu-Cercel ca am putea purta masca de protectie inca doi ani, deputatul PSD a raspuns: "Mie nu imi plac aceste predictii care sunt bazate mai degraba pe ceea ce credem noi decat pe studii. Pe masura ce imunizarea populatie in Uniunea Europeana se va realiza, se vor realiza si studii care sa recomande prelungirea utilizarii masti sau o scurtare a intervalului de utilizare a masti. Cu siguranta insa in acest an vom purta masca".Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat, dupa ce a primit rapelul la vaccinul anti COVID-19, ca injectia nu doare, doar am putea simti a doua zi locul in care a fost facuta. El a adaugat ca, dupa a doua doza, nu mai exista riscul unor infectii severe cu noul coronavirus, insa masca va ramane in continuare obligatorie pana in 2023.