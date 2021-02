Veniturile lui Adrian Streinu-Cercel s-au dublat in anul pandemic 2020. Depozitele din banci ale senatorului PSD au crescut de 11 ori

Veniturile senatorului PSD

In conturile deschise la banca, Streinu-Cercel are peste 630.000 de lei, 3.753 de euro si 4.998 de dolari, bani pe care i-a virat intr-un cont deschis chiar in anul in care a inceput pandemia de coronavirus in Romania, 2020. Deputatul social-democrat a trecut in declaratia de avere completata la finalul lunii ianuarie 2021 , la sfarsitul mandatului de manager de spital, datoriile in valoare de 152.000 de euro.Averea lui Cercel a crescut comparativ cu anul 2019, cand in conturi avea 52.342 de lei si doar 953 de euro, potrivit declaratiei de avere din iunie 2020 . Datoriile sale erau, de asemenea, mai mici, de doar 125.000 de euro. Astfel, banii din banci au ajuns sa se inmulteasca de 11 ori, de la aproape 57.000 de lei, in 2019, la 668.524 de lei, in 2020. Parlamentarul PSD a imprumutat partidul cu 130.000 de lei pentru campania din 2020, unde a candidat pentru fotoliul de senator.Anul trecut, Adrian Streinu-Cercel a castigat de la spitalul "Matei Bals" 161.270 de lei, iar de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Carol Davila", unde este profesor universitar, 167.408 lei. In 2019, el avea acelasi salariu la Institutul "Matei Bals", dar a castigat mai multi bani de la UMF, si anume 231.515 lei. Contractele incheiate ca persoana fizica autorizata (PFI) in anul pandemiei i-au adus lui Streinu-Cercel 670.860 de lei, la care se adauga suma de 100.844 de lei, din contracte din activitati medicale si drepturi de proprietate intelectuala.In total, Cercel a incasat 1,1 milioane de lei, in 2020, ceea ce inseamna cam 91.700 de lei pe luna.Veniturile ca persoana fizica autorizata nu erau trecute in declaratia de avere din 2019, ci doar banii castigati din activitati medicale, 100.844 de lei. Astfel, in 2019, Cercel a castigat doar 493.629, mai putin de jumatate din suma fabuloasa obtinuta in anul crizei sanitare provocate de noul coronavirus.Bunurile materiale ale actualului deputat sunt singurele care au ramas neschimbate in ultimul an. El are doua apartamente in Bucuresti, in sectorul 3 si in sectorul 5 si un autoturism Skoda din anul 2018. Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" a fost condus in ultimii 19 ani de Adrian Streinu-Cercel, care a demisonat din functie pe 28 decembrie 2020, dupa ce a fost ales senator din partea PSD. Functia de manager interimar a fost preluata de Maria Nitescu, medic primar, cu specialitatea igiena alimentatiei si nutritie.Adrian Streinu-Cercel este medic si cercetator roman, membru al Academiei de Stiinte Medicale si profesor universitar in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila". El a absolvit Facultatea de Medicina din Bucuresti in anul 1982 si a inceput sa lucreze in cadrul Institutului de Boli Infectioase din Bucuresti dupa rezidentiat, in 1984.Streinu-Cercel a fost secretar de stat in Guvernul Emil Boc , intre 6 octombrie - 3 noiembrie 2009 si 19 noiembrie 2010 - 23 mai 2012. A fost declarat de doua ori incompatibil de ANI, pentru pozitiile detinute in cadrul Guvernului si a UMF in paralel cu pozitia de director de spital.In timpul pandemiei de coronavirus din 2020, Streinu-Cercel a fost presedintele Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19 din cadrul Ministerului Sanatatii, in perioada 6 aprilie si 23 aprilie. El a fost demis in urma aparitiei in presa a unui plan impotriva epidemiei care prevedea carantinarea separata de familii a persoanelor de peste 65 de ani.O investigatie realizata de jurnalistii de la Rise Project a declansat un scandal in spatiul public de care e legat Adrianu Strainu-Cercel. Numele infectionistului este mentionat intr-un schimb de email-uri cu Alina Mihai, manager de produs la departamentul HIV/ SIDA & Tamiflu, in cadrul corporatiei La Roche, deci responsabila de vanzarea medicamentelor pentru boli infectioase. Femeia i-a oferit donatii si excursii, pentru ca Streinu-Cercel sa prescrie si sa promoveaze produsul propus.