Senatorul Pro Romania, Adrian Tutuianu: "Motiunea de cenzura a PSD are probleme de constitutionalitate. O vom vota"

Adrian Tutuianu acuza un blat intre PSD si PNL . "Eu cred ca aceasta motiune trebuia introdusa din luna mai, cand am cerut noi cei din Pro Romania ca toti parlamentarii sa revina la lucru in procedura normala. Din pacate, nu s-a intamplat acest lucru, ca rezultat al unui blat intre PNL si PSD, respectiv presedintele Klaus Iohannis Dupa parerea mea, motiunea de cenzura nu poate fi promovata decat intr-o sesiune ordinara a Parlamentului. Ca urmare, eu cred ca sunt probleme de constitutionalitate," declara parlamentarul Pro Romania la RFI. Senatorul spune ca Pro Romania va vota motiunea de cenzura."Vom vota aceasta motiune de cenzura, pentru ca Romania are nevoie de un Guvern mai bun decat Guvernul Orban. Suntem cei care au votat impotriva tuturor actelor normative pe care le-a propus acest Guvern din luna martie pana astazi, legate de starea de urgenta, de alerta, de prelungirea acestor situatii.De ce este nevoie de un alt Guvern? Din cateva motive foarte precise. In primul rand, Guvernul a gestionat prost sistemul sanitar in perioada de pandemie. In al doilea rand, a facut promovari care nu au nici o baza criteriala serioasa (...). In al treilea rand, raportul Curtii de Conturi ne arata ca in timp ce romanii stateau inchisi in casa, cei din PNL erau la furat," conchide Adrian Tutuianu.