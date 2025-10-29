Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România, atac direct la adresa lui Bolojan: „Ca american, mă simt insultat! Interesant că nu și-a cerut scuze doamna Gheorghiu!”

Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA în România FOTO X/@Ukraine22Win

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a lansat critici dure la adresa oficialilor responsabili de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Miercuri seara, Zuckerman a condamnat postările jignitoare ale lui Gheorghiu, făcute împotriva lui Trump și a lui J. D. Vance.

„Un lucru complicat, un lucru la care mulți oameni se supără. Nu cunosc această doamnă, dar ce a spus despre președintele Trump nu ar fi trebuit să spună nimeni. Faptul că a spus înainte de a ajunge la guverne e mai bine, arată adevărul despre ce crede. La guvern, își va modera pozițiile. E interesant că nu și-a cerut scuze. A explicat că a spus înainte, la fel ca doamna Dogioiu. Ca american, mă simt insultat de lucrurile astea”, a declarat Zuckerman, la Antena 3.

Adrian Zuckerman: „Nu înțeleg ce experiență are Oana Gheorghiu!”

Fostul ambasador crede că prin intermediul unor oficiali „anti-americani”, România nu va putea lega relații apropiate cu administrația SUA.

„Fiecare poate interpreta cum vrea. Ce e important și nu înțeleg lucrul acesta... A fost numită vicepremier, în locul domnului Anastasiu, ca să vândă companiile de stat, să le privatizeze. Nu înțeleg ce experiență are! Are experiență în ONG, a făcut un lucru spectaculos, dar ce experiență are ca să supravegheze multinaționale, companii cu milioane de euro. E o doamnă deșteaptă și nu înțeleg ce rol trebuie să aibă. Nu văd cum altcineva de la guvern... Cum va fi întâlnirea domnului Trump. Se știe, e în toată presa. Nu a spus doar o dată. Cum te-ai simți dacă eu sau altcineva ar fi spus asta despre tine?”, a mai transmis Zuckerman.

Diplomatul nu este ferm convins că ordinul a venit direct de la Trump.

„Sunt unii care cred în izolaționism, că vor să trimită oameni în China. 1.000 de oameni din România trimiși în China nu contează. Pentagonul a făcut același lucru. Fără să se consulte cu Trump a oprit niște rachete pentru Ucraina. O săptămână mai târziu s-a desfăcut, iar omul care a făcut asta a fost dat afară”, a punctat Zuckerman.

Adrian Zuckerman: „Când eram ambasador se vorbea să se aducă încă 5.000 de soldați”

În trecut, s-a vorbit chiar despre suplimentarea contingentului de militari, în țara noastră. Însă, în curând, România va ajunge de la 1.700, la 1.000 de cadre militare.

„Când eram ambasador se vorbea să se aducă încă 5.000 de soldați, cu o brigadă striker. Biden, când a intrat în noua administrație a oprit lucrurile astea, nu s-a mai făcut nimic. Dacă e o critică de făcut, lucrul acesta nu s-a întâmplat azi sau ieri. Când te uiți unde pui forțele armate e un proces de săptămâni, luni. Nu știu cât de implicați au fost miniștrii și nu numai - echipe care stau să înțeleagă ce trebuie. E un plan nu numai între România și America.

Marea Neagră e o zonă foarte importantă de securitate, unde rușii au luat Crimeea”, a concluzionat Adrian Zuckerman.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
