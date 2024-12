Adriana Bahmuțeanu, circ la mormântul lui Silviu Prigoană. A ”vorbit” cu afaceristul la locul de veci VIDEO

Adriana Bahmuțeanu a recurs la toate gesturile posibile pentru a atrage atenția asupra situației în care se află. După ce Silviu Prigoană a murit, pe 12 noiembrie, cei doi copii pe care afaceristul îi avea cu vedeta TV au rămas la cei doi frați mai mari, fiii milionarului din prima căsătorie. Adriana Bahmuțeanu s-a dus la mormântul lui Prigoană pentru ”a-i explica” ce se întâmplă.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit cu Silviu Prigoană printr-o cameră web, iar filmarea a postat-o pe internet. Prezentatoarea TV vorbea în fața camerei de parcă ar fi vorbit cu fostul soț. Adriana Bahmuțeanu avea în mână o cană în care era aprinsă o tămâie cu care împrăștia fumul la mormânt.

Mesajul Adrianei Bahmuțeanu pentru Silviu Prigoană

„Dragă Silviu, am venit să-ți aprind o lumânare și sper că sufletul tău s-a mai liniștit, acolo unde este acum. Nu știu dacă știi ce se întâmplă aici pe pământ și ce ai lăsat în urma ta, dar eu zic că n-ai lăsat bine și nu cred că ți-ai fi dorit asta. Nu ți-ai fi dorit ca, iată, copiii noștri să fie ținuți departe de mine și ca băiatul tău mai mare să ne fure, până la urmă, să ne jefuiască de dreptul de a sta împreună, ca să te plângem pe tine. N-am reușit asta! Sunt 30 de zile de când te-ai dus în altă dimensiune și am venit să-ți aprind o lumânare. Uite, ăștia de la cimitir au luat toate coroanele de aici, au strâns tot…ca și când îi deranja că mai aveai un ultim omagiu. Eu sper ca de acolo de unde ești să faci dreptate.

Tot aștept asta, tot aștept ca ceva să se întâmple și situația asta să se schimbe în bine. Și copiii noștri, care n-au nicio vină pentru tot ce s-a întâmplat și pentru felul în care tu ai ales să pleci, să vină înapoi la mama lor, așa cum este firesc și să am posibilitatea să-i cresc, așa cum poate n-am avut ocazia să-i creștem împreună. De asta am venit, să-ți aprind o lumânare. Știu că tu nu erai foarte credincios, dar m-am gândit că poate e bine să-ți aduc un pic de lumină acolo unde ești și să-l rog pe Dumnezeu să te ajute să mergi în lumină, pentru că până la urmă…da, oricâte greșeli am avea, Dumnezeu ne iartă și ne dă lumină”, a spus Adriana Bahmuțeanu la mormântul lui Silviu Prigoană.

„Eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi, îți mulțumesc pentru cei doi copii frumoși, îți mulțumesc pentru relația noastră, așa cum a fost ea de zbuciumată… asta a fost să fie! Am și eu responsabilitatea mea, cum și tu ai avut responsabilitatea ta. Dar asta nu înseamnă ca băiatul tău cel mare, Honorius, să fie tatăl copiilor noștri. El și-a luat rolul de tată, el crede că tu i-ai spus asta. De o lună le interzice copiilor să ia legătura cu mine.

De asta am venit aici, la căpătâiul tău, la cimitir, să te rog să faci dreptate! Să faci cumva, să-i dai un semn băiatului tău mai mare, care înțeleg că are o problemă cu toate femeile pentru că i-a murit mama, prima ta nevastă, când era foarte mic și înțeleg că în felul acesta se răzbună, inconștient, pe toate femeile din viața lui. Poate, cine știe, îi dai tu un semn, și-l luminezi ca să îi vină înțelepciunea, să înțeleagă că locul unui copil este lângă părintele lui, cât este în viață. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească aici unde stai alături de băiețelul nostru și de tatăl tău!', a mai spus Bahmuțeanu.

În urmă cu o lună, Adriana Bahmuțeanu a fost scoasă din cimitir de poliție, după ce a dorit să se filmeze pentru TV la mormântul lui Prigoană.

Cel mai celebru caz de divorț din România

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o relație presărată cu scandal și multe divorțuri. Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 2003, dar au divorțat rapid după luna de miere. Au încercat să-și reînnoiască jurămintele în 2005, dar au divorțat din nou în 2007. În 2009, s-au recăsătorit, dar au divorțat în 2012. Ultima lor căsătorie a avut loc în 2013, iar în 2015 au divorțat pentru a cincea oară.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut trei copii împreună: Eduard, Maximus și Darius. Darius s-a născut prematur în iunie 2009, cu o greutate de doar 900 de grame, și a decedat la doar trei săptămâni după naștere.

Adriana Bahmuțeanu a declarat că, în urma acestei tragedii, a fost la un pas de a recurge la gesturi extreme, dar a reușit să depășească momentul cu ajutorul terapiei.

De asemenea, Silviu Prigoană a afirmat că fiul lor a fost botezat de un preot care a deschis incubatorul, provocând o infecție respiratorie care a dus la decesul micuțului.

