Continua scandalul intre ministrul Apelor, Agent Green si de-clic.ro

Scandalul iscat intre ministrul Apelor, Doina Pana, si reprezentanti ai Agent Green si de-clic.ro din cauza inchiderii Inspectorului Padurilor contiunua.

Dupa ce Ministerul Apelor a acuzat Agent Green si de-clic.ro de dezinformare voita si manipulare grosolana pentru ca ar fi creat intentionat confuzie intre aplicatia de mobil "Inspectorul Padurii", care este functionala, si platforma web cu acelasi nume, care este nelegala, cei acuzati raspund.

Reprezentantii comunitatii de-clic si ai organizatiei de mediu Agent Green spun, intr-un comunicat de presa, ca reactia ministrului vine in contextul in care "ministerul nu a fost capabil de a veni cu solutii sau variante inlocuitoare pentru platforma web inspectorulpadurii.ro. De asemenea, ministerul nu a raspuns solicitarilor cetatenilor si nici nu a publicat calendarul de implementare solicitat pentru transparentizarea sectorului forestier".

Acestia precizeaza ca in scurtul timp in care a fost functional, site-ul inspectorulpadurii.ro si-a dovedit pe deplin utilitatea si ca, adus la zi cu informatiile necesare (imagini satelitare, APV-uri si informatii din SUMAL), acesta poate deveni o arma de temut impotriva mafiei lemnului.

"Cetatenii sunt constienti de utilitatea unui astfel de instrument. Peste 32.000 de oameni s-au alaturat, in doar cinci saptamani, intr-un efort colectiv pentru a convinge Ministerul Apelor si Padurilor sa gaseasca solutii constructive pentru pastrarea acestuia. Pana in prezent, platforma web inspectorulpadurii.ro ramane cel mai amplu instrument de monitorizare a padurilor. Consideram ca el trebuie dezvoltat si imbunatatit, nu ascuns in sertarele ministerelor", se arata in documentul citat.

Reprezentantii de-clic spun ca vor continua sa solicite Ministerului Apelor si Padurilor sa-si faca treaba cu care a fost investit, si anume sa se asigure de buna guvernare a apelor, respectiv a padurilor.

Referitor la faptul ca ministrul Doina Pana "continua sa se pronunte cu privire la (i) legalitatea contractului care a stat la baza dezvoltarii platfomei web inspectorulpadurii.ro inaintea autoritatilor competente", acestia spun ca "indiferent de cine a gresit (guvernul Ponta in 2014 sau guvernul tehnocrat in 2016), suntem pe deplin increzatori ca Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie isi va indeplini obligatiile legale".

"Ideea contractului ilegal este introdusa artificial in discursul Ministerului Apelor si Padurilor si este menita sa distraga atentia de la intarzierea masurilor cerute de CSAT. Aceasta decizie prevede ca pana la final de 2018 transparentizarea sectorului forestier sa fie completa. Prin urmare, ministrul Pana intarzie nejustificat in datoria sa de a continua transparentizarea sectorului forestier din Romania", se mai arata in comunicat.

Membrii de-clic.ro au decis sa mearga la minister si sa depuna lista cu semnaturile petitiei dupa ce, spun ei, ministerul a refuzat sa raspunda apelurilor transmise prin e-mail, trei la numar.

"Ministerul Apelor si Padurilor a fost contactat si informat in prealabil despre aceasta depunere de semnaturi printr-o comunicare in scris. De asemenea, a fost contactata telefonic si dna ministru care a precizat ca o deleaga pe sefa de cabinet pentru preluarea petitiei.

In acest context, consideram cel putin nefericita atitudinea ministerului de a bloca dialogul cu cetatenii veniti la minister pentru a-si expune ingrijorarile in mod pasnic", se arata in acelasi document.

Amintim ca Agent Green si de-clic.ro au lansat petitia intitulata "Nu-i lasa sa-ti taie accesul la Inspectorul Padurii" semnata deja de peste 33.600 de persoane, prin care cer ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, sa nu blocheze accesul cetatenilor la "singurul instrument de verificare a legalitatii transporturilor de lemn din Romania - Inspectorul Padurii".