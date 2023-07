De ce s-a certat Mutu cu fiica lui cea mare: "De aici au început problemele"

Adrian Mutu are patru copii din trei căsătorii și este tatăl a două fete și doi băieți. Fostul internațional, acum antrenor în Azerbaidjan, a recunoscut că între el și unul dintre copii există tensiuni.

Este vorba despre relația cu fiica lui cea mare, Adriana, pe care o are din căsnicia cu dominicanca Consuelo Matos.

„Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten. Altă problemă, cu fetele, că vor să studieze, acum, în Europa. Trebuie să le fac pașapoartele românești", a declarat Adi Mutu, antrenorul lui Nefci Baku.

Adi Mutu și Consuelo Matos au fost căsătoriți din 2005 până în 2013, iar cei doi au împreună două fete: Maya (14 ani)și Adriana (17 ani).

Pe lângă Adriana și Maya, cele două fiice pe care le care împreună cu Consuelo Matos, Adi Mutu mai are doi băieți. Mario (21 de ani) este fiul antrenorului de la Rapid pe care îl are cu Alexandra Dinu, iar cu Sandra, actuala și cea de-a treia soție a fostului internațional român, îl are pe Tiago 5 ani).