Adriana Saftoiu, vice-presedintele Comisiei pentru copiii disparuti: Cum a fost tradata o politista infiltrata intr-o retea de trafic de persoane

"Politista, tanara, infiltrata intr-o retea de trafic de persoane. A absolvit facultatea de psihologie si a lucrat intr-un DGASPC (pastrez anonimatul din motive lesne de inteles).Se decide sa dea examen la Academia de politie , ia examenul, absolva si e angajata in sistem, hotarata sa se dedice destructurarii traficului de minore. Infiltrata intre traficanti, deconspira o intreaga retea la nivelul judetului unde lucra. Fix in ziua in care ii ofera pe tava pe capii retelei, la cateva ore, acasa fiind, aude alarma masinii. Se uita pe geam. Pe masina - o coroana funerara. In cutia postala, mesaj: Renunta acum, daca nu vrei sa ne ocupam de copilul tau.Doar cateva persoane stiau ca e infitrata. Extrem de putine. La fel de putine stiau unde locuieste. Si totusi, la cateva ore dupa ce respectivii sunt retinuti, este amenintata. A renuntat si s-a retras. Si-a dat seama ca nu de traficanti trebuie sa se fereasca, ci chiar de unii colegi. Am ascultat si am tacut. Dar las aici inca o marturie despre ceea ce nu vrem sa vedem", a scris Adriana Saftoiu pe pagina sa de Facebook.