Adriana Saftoiu, vice-presedintele Comisiei pentru copiii disparuti: ONG-urile ne-au transmis ca Directiile de Protectia Copilului furnizeaza "marfa" pentru retelele de trafic

"Comisia de ancheta pentru copiii disparuti, pe care am propus-o Camerei Deputatilor si care a fost aprobata in martie, a inceput audierile de trei saptamani. Ultima audiere a fost socanta ca informatii si concluzii.Astazi, in afara audierilor, am avut o alta intalnire cu un ONG care se ocupa de trafic de persoane. Informatiile au venit sa confirme si sa adauge la ceea ce au spus in ultima audiere alte doua ONG-uri care sunt implicate in combaterea acestui flagel.Plecand de la informatia primita la prima audiere din cadrul Comisiei - unde reprezentantul MAI a afirmat ca 40 la suta dintre copiii disparuti (plecare voluntara cu recidiva) provin din DGASPC - am mers pe firul informatiei.La cea de-a treia audiere, ONG-urile invitate la audieri au relatat ca exista DGASPC-uri (ne-au fost nominalizate judetele in cauza) care furnizeaza "marfa" pentru retelele de trafic de persoane, respectiv prostitutie si/sau cersetorie. Retelele sunt aproape imposibil de destructurat, fiind o increngatura intre "instante, politie, politicieni", conform afirmatiilor de la audieri. Ne-au fost prezentate cazuri concrete, unde dosarele sunt fie dosite, fie clasate pe motiv ca minora a consimtit sexul.Romania figureaza in multe rapoarte internationale ca tara-sursa in Europa pentru trafic de persoane. A fost si o institutie aratata cu degetul (ma abtin inca sa o nominalizez pana va fi si aceasta audiata), rolul ei fiind sa promoveze o strategie si sa actioneze in sensul combaterii traficului de persoane. Din ceea ce s-a afirmat in audieri si in discutiile purtate cu reprezentanti ai societatii civile care actioneaza pentru combaterea traficului, institutia respectiva stopeaza demersurile acoperind "pestii mari de ape tulburi" (am citat din audieri).Acum cateva zile, a fost facut public un raport al UK pe acest subiect. Romania figureaza acolo cu o retea de trafic care opereaza pe teritoriul UK. Cooperarea cu institutiile din Romania pare a fi inexistenta sau total ineficienta si formala.Nu stiu care va fi finalul acestor audieri, dar e imposibil sa ma fac ca nu aud ceea ce se spune si ca nu vad documentele. Cred ca subiectul ar trebui inclus, de urgenta, intre prioritati, pe agenda institutiilor statului", a scris Adriana Saftoiu pe pagina sa de Facebook.