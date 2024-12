Adriana Saftoiu explica de ce nu e traseista si vorbeste despre notiunea de "traseist-jurnalist"

Noul purtator de cuvant al PDL, Adriana Saftoiu, neaga acuzatiile de traseism politic, spunand ca nu era membra de partid inainte de a deveni colega a democrat-liberalilor. "Sa treci de la Opozitie la Putere e cel mai mizerabil traseism", a explicat Saftoiu.

"Traseism politic? Sa ne lamurim. Am intrat in PNL la un an si jumatate dupa ce plecasem de la Cotroceni. Am devenit membru PNL fiind cumva in vreo functie, am plecat de la Opozitie la Putere? Nu cred. Am intrat in PDL fara sa fi trecut de la PNL. Nu mai eram membru al nici unui partid.

Ce inseamna traseism politic? Inseamna sa te muti la un partid in timpul unui mandat pe care l-ai castigat in numele altui partid. Am facut asta? Nu cred. Sa treci de la Opozitie la Putere e cel mai mizerabil traseism. Nu exista nici o dovada ca am facut asa ceva. Am ales cumva PNL sau PDL mutandu-ma de la Opozitie la Putere? Ar fi bine sa folosim cu atentie cuvintele. Altfel, as banui ca un jurnalist care isi schimba publicatia este un traseist-jurnalist", a declarat fostul deputat PNL intr-un interviu acordat pentru Calea Europeana.

Adriana Saftoiu a mentionat ca nu a mai vorbit cu liderul PNL, Crin Antonescu, din 2012. De altfel, nici cu Traian Basescu nu a mai comunicat din 2007.

Intrebata ce ii lipseste PDL ca sa faca opozitie reala USL, Saftoiu a declarat ca este nevoie de "viziune" si de "oameni de bun simt care sa se retraga un timp si sa faca o penitenta tacuta".

Presedintele PDL, Vasile Blaga, a anuntat, luni, ca noul purtator de cuvant al partidului va fi fostul deputat PNL Adriana Saftoiu.

