Vedeta din România care a locuit într-un canal: "Făcusem lux acolo, băgasem calculatoare, plasme, era căldură"

Adriana Zidaru, o renumita tiktokeriță din România, a făcut dezvăluiri incredibile în cadrul emisiunii „În oglindă”, difuzată la Kanal D2 și pe canalul de YouTube theXclusive.

Copilăria ei a fost marcată atât de lipsa tatălui, care a murit când ea avea doar 3 ani, dar și a mamei, care lucra de dimineața până seara. A povestit totul cu lacrimi în ochi.

„Tata a plecat foarte devreme, ne-a crescut cu greu, nu aveam o situație bună financiară. Nu țin minte să fi avut amintiri frumoase din copilărie sau să fi avut vreun Crăciun așa cum se cuvine sau vreo zi de naștere. Îmi amintesc doar supărări, necazuri, amărăciune să zic așa, nevoi, lipsa mamei destul de mare, care muncea de dimineață până seara, iar noi trebuia să ne îngrijim singure.

Surorile mele mai mari erau responsabile de noi și de casă. Tata a murit când eram foarte micuță, nu țin minte exact. Tata consuma extrem de mult alcool, de asta mama nici nu a mai stat cu el. O bătea extrem de rău. Eu am fost scutită, că eram cea mai mică și nu am apucat să primesc corecția lui, dar restul surorilor...Sora mea, Florentina, are capul spart, că i-a dat cu găleata în cap de la puț, mama are nasul strâmb din cauza lui. Mama ajungea să fie bătută până la refuz.”, a declarat Adriana.

Viața ei s-a schimbat când a plecat de acasă. Adriana a trăit în canal alături de fostul ei bărbat, cel cu care a făcut un copil. Respectivul se află acum în închisoare. "Eu am trăit în canal. Fostul meu avea un anturaj, îi plăcea să stea acolo. Aveam și un apartament închiriat, destul de mare și frumos, dar lui îi plăcea viața de acolo și căuta să mă ia acolo. El a trăit pe străzi mare parte din viața lui și i se părea normal să stea în canal. Sinceră să fiu nu mi-am ridicat semne de întrebare. Făcusem cumva cât de cât lux acolo, băgasem calculatoare, plasme, era căldură, dar în fond tot un canal era. Aș da timpul înapoi, la 15 ani, când m-am luat cu el, să nu mă mai încurc cu așa ceva"

Adriana Zidaru, care are o comunitate importantă în mediul online, a explicat cum arăta casa din canal. „Acolo era, efectiv, o casă subterană(...) Unde am stat eu era total diferit.(...) Coboram pe o scară, în momentul în care coboram era un spațiu destul de mare unde erau patul, televizorul, calculatorul, toate cele, după era o țeavă mare care ținea de cald iarna și, în spate, mai stăteau alte persoane și fiecare avea câte un pătuț”.

Când a decis să se rupă de această viață, după doi ani, Adriana a fost nevoită să fugă. „M-am dus, am luat geaca pe mine, iar în momentul în care am ieșit din dormitor a început copilul să plângă.(...) Copilul meu era în pijamale, ca să nu-i dau ceva lui de bănuit că aș vrea să plec, doar am pus o geacă pe el, l-am luat în brațe și am zis: «hai că te iau cu mine la magazin, asta este». Când am pus piciorul afară am simțit că mi se înmoaie picioarele, când am ieșit din casă mă tot uitam în spate pentru că aveam impresia că e el după mine și că mă prinde, de fiecare dată aveam impresia că pune mâna pe geacă. M-am urcat în taxi cu copilul, am plecat cu 84 de lei în buzunar”, a mai mărturisit Adriana Zidaru, în cadrul emisiunii.

Ulterior, Adrian Zidaru și-a refăcut viața cu un alt bărbat, alături de care trăiește și în prezent.