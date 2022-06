Cum justifică Adrian Videanu că i-a dat gaze ieftine lui Ioan Niculae: „Ar fi fost incorect să susțin economia Rusiei!”

Adrian Videanu, fost ministru al Economiei, a susținut vineri, 3 iunie, că a aprobat în 2009 vânzarea de gaze ieftine de la Romgaz către compania Interagro deținută de Ioan Niculae, deoarece avea în plan contracararea efectelor crizei economice pe de-o parte, precum și a crizei gazelor naturale, pe de altă parte. „Fiecare metru cub de gaz vândut de Romgaz a fost vândut pe profit, indiferent dacă era sau nu cu reducere”, a susținut Adrian Videanu.

Fostul ministru al Economiei a fost audiat în calitate de inculpate în Dosarul Romgaz-Interagro, în care este acuzat alături de Ioan Niculae, de grup infracțional organizat, fiind trimiși în judecată de DIICOT pentru un prejudiciu de 300 de milioane de lei. Acuzațiile se referă la condițiile în care Interagro, compania lui Ioan Niculae, a beneficiat ilegal de reduceri la prețul gazelor naturale în mandatul lui Adrian Videanu, în dauna altor consumatori industriali.

Pe scurt, Videanu susține că, din contră, Romgaz a făcut profit vânzând gaze ieftine către firmele lui Ioan Niculae. El a explicat că în contextul crizei economice din 2008-2009, consumul de gaze a scăzut, urmare a problemelor cu care se confruntau consumatorii industriali. Urmare a crizei financiare a fost criza gazelor naturale, deoarece producția depășea consumul, iar rețeaua risca să se blocheze.

Președintele a cerut soluții pentru sprijinirea industriei de îngrășăminte

„Ca persoana care am coordona programul de guvernare al Coaliției am primit solicitarea de la premier să mergem în Parlament cu un pachet de măsuri pentru contracararea crizei financiare. Punctul 5, acțiunea 3 prevedea: acordarea unei subvenții atractive fermierilor pentru achiziționarea îngrășămintelor chimice în scopul sprijinirii producției autohtone de îngrășăminte. Practic, decizia din Coaliție era transpusă într-un pachet de măsuri. Legea răspunderii ministeriale obliga fiecare ministru să își ducă la îndeplinire programul de guvernare. La fiecare ședința operativă le ceream să respecte programul de guvernare. Cred că e relevant că înainte de elaborarea primului memorandum președintele (n.r. – Traian Băsescu) a solicitat ședințe de guvern și a condus o asemenea ședință în care le-a cerut miniștrilor, ca urmare a întâlnirii de la Azomures, găsirea unei soluții pentru sprijinirea industriei de îngrășăminte chimice. Am făcut și un extras al presei, pentru ca memoria noastră este selectivă. Mai mult, efectiv toate deciziile care au vizat sprijinirea industriei chimice și a agriculturii au fost transparente, publice, fiind prezentate de presă vremii pe larg, astfel încât nu se poate susține așa cum e în rechizitoriu, anume că am folosit metode persuasive pentru a convinge primul ministru să semneze memorandumul. (…) Răspunsul Consiliului Concurente a fost că dacă măsurile sunt temporare și pot fi prelungite, arunci nu sunt considerate ajutor de stat. Orice ajutor susceptibil ar fi fost investigat de Comisia Europeană, lucru care nu s-a întâmplat”, a declarat Adrian Videanu.

Videanu: „România risca să intre într-o criză fără precedent”

Fostul ministru al Economiei a explicat că pee lângă criza financiară am avut și o criză a gazelor naturale.

„Federeția Rusă a întrerupt furnizarea la 6 ianuarie 2009. Pe 7 ianuarie am fost sunat de directorul Stroia de la dispeceratul național de gaze, care a spus că chiar dacă a luat măsura de întrerupere a consumatorilor întreruptibili, dat fiind că erau nopți friguroase, exista riscul de a îngheța gazul în conducte. Gazul e fluid, el curge. Dacă nu curge la o anumită presiune există riscul să înghețe în conducte. Pentru a putea menține acea presiune în sistem, gazele care aparțineau consumatorilor întreruptibili erau preluate de Transgaz. Pe 7 ianuarie 2009 ora 3.50 presiunea în sistem în București era la minimum. Directorul Stroia a spus ca dacă depășim ora 6.00-7.00, când se trezesc oamenii pentru a merge la muncă, atunci putem depăși acea situație de criză. Trebuia să îl informez pe președinte, dar nu l-am mai informat. După ce am depășit acel moment am înțeles cât de importanți erau consumatorii întreruptibili. Dacă în acel moment nu existau consumatori întreruptibili, România intra într-o situație de criză fără precedent. Imediat după, pe 12 ianuarie, am fost convocați la Bruxelles de către comisarul european pentru Energie pentru punerea în aplicare a programului de întrajutorare. Ungaria și Bulgaria au avut decese în acea perioadă din cauza frigului. Până să mă prezint la Bruxelles, a trebuit să studiez toată documentația și legislația legată de consumatorul întreruptibil. Problema strategică a României era crearea unei alternative la gazele din Rusia și construirea unui terminal de delichefiere la Constanța”, a arătat fostul ministru al Economiei.

Cum justifică fostul ministru necesitatea modificării Legii Gazelor

Adrian Videanu a spus că din materialul probator întocmit de procurorii DIICOT reiese că problema ministrului era doar să acorde reduceri, pe când el dorește să arate că nu era așa.

„În 2009, Romgaz era o companie care producea cam 5 miliarde de metri cubi pe an iar Petrom 5,2 miliarde de metri cubi. Era important ca industria chimică să fie menținută în activitate mai ales pe timp de vară. Altfel, cele 2 societăți trebuiau să își reducă producția, ceea ce ar fi însemnat o mare problemă. Producția pe timp de vară era asa mare, încât depășea capacitatea de înmagazinare. În plus, era mai costisitoare înmagazinarea și extracția ulterioară decât reducerile pe care le-am acordat. Romgaz nu comercializa doar gaze din producția interna, ci și din import dintr-o rațiune de business. Daca în 2008 România a consumat 15 miliarde m cubi gaze naturale (11 miliarde din producția internă, 4 din import) în 2009 consumul a fost de doar 11 miliarde de metri cubi. Daca Romgaz nu putea să vândă gazele, intra în faliment. Dacă în 2009 industria de îngrășăminte chimice s-ar fi închis și Romgaz trebuia să ia 4 miliarde de metri cubi de la Gazprom conform contractului, Romgaz intra în faliment. În acest sens am mers la Moscova și am spus că avem nevoie să ne păsuiască astfel încât sp nu luăm 2 miliarde de metri cubi anul acela. A fost nevoie și sa modificam legea gazelor prin OUG 54/2009 pentru a ca acei consumatori întreruptibili să poată consuma gaze doar din producție internă. Ar fi fost incorect să susțin economia Rusiei, și să nu sprijin economia internă. Pentru fiecare metru cub de gaz vândut, Romgaz a vândut cu profit, indiferent de reducere sau nu. Un ministru se ocupa de problemele strategice, nu de managementul de zi cu zi al ministerului (cu numirile în CA sau AGA etc)”, a declarat Videanu.

Cum l-a cunoscut Videanu pe patronul Interagro

Fostul ministru a vorbit și despre relația de business cu Ioan Niculae, până să ajungă ministru al Economiei. Patronul Interagro a fost prezent și el la ICCJ, pentru prima oară după ce a fost eliberat condiționat din închisoare. El a fost condamnat la 5 ani de pușcărie în februarie 2021, executând doar puțin peste un an.

„Pe domnul Ioan Niculae îl cunosc din 1996-1997, cu ocazia unei propuneri pe care mi-a făcut-o un prieten comun, Gheorghe Ionescu, cu scopul de a înființa o societate comercială. Era o societate de valori mobiliare, Equity Invest SA, unde am fost acționar cu Ioan Niculae timp de 7-8 luni, până în 1998, perioadă în care nu m-am văzut niciodată cu dânsul. Ambii am fost doar acționari. După aceea, el a ieșit din societate. Eu, sincer, am fost un pic supărat pe dânsul. Business-ul meu de baza este în marmură. El era acționar la Asirom. Acceptase de principiu propunerea mea de a oferta și eu cu firma mea la lucrările de reabilitare și de consolidare a sediului Asirom. Am crezut ca a fost un „da”, de fapt a fost un „nu”. Plecare a fost o decizie care i-a aparținut. După plecarea lui Ioan Niculae din firmă nu ne-am mai întâlnit până în 2009 când am devenit ministru al Economiei. Prima și singura întâlnire cu acesta la sediul MEC a fost într-un cadru organizat, cu patronatele și sindicatele din industria de îngrășăminte chimice, el fiind președinte și acționar majoritar Interagro. Eu am evitat să am discuții cu toți cei care solicitau întâlniri, nu numai cu Ioan Nicolae, dacă nu erau aspecte strict profesionale. Era o chestie de cutumă: nu voiam să am întâlniri 1 la 1 pentru că pierdeam foarte mult timp. De exemplu, daca cerea o întâlnire cel de la Dacia, preferam să mă întâlnesc și cu Dacia și cu Ford. Pe mine nu mă interesau problemele individuale, ci ale întregii ramuri”, a arătat Videanu.

Ioan Niculae voia să „bată palma” cu rușii într-un mega-proiect

Procuror: Dacă poate oferi o explicație despre întâlnirile din Modrogan. A arătat că Ioan Nicolae a dorit o asociere între Interagro și Gazprom în detrimentul Romgaz. Este vorba despre declarația dată pe 26 octombrie 2016 cu privire la discuția pe care a avut-o cu Ioan Niculae în curtea sediului PDL.

Videanu: Am spus că am discutat cu Ioan Niculae când voia să construiască acel grup energetic la Făgăraș. Cea mai ineficientă modalitate de consum a gazelor naturale este consumul casnic. Știam ca Ioan Niculae se afla într-o discuție avansată cu Gazprom și eu eram interesat ca în acest parteneriat să între și Romgaz. Nu numai investiția în sine e importantă, ci și accesul la rețea. Parteneriatul între Romgaz și Gazprom exista pentru înmagazinare. România dispunea de 2 depozite ce puteau fi valorificate. În discuțiile pe care le-am avut la Moscova, președintele Gazprom mi-a propus să lărgim construcția prin construirea unei hidrocentrale pe gaze naturale. Intenția lui Ioan Niculae se plia cumva pe oportunitate și pe nevoia României de a construi unități de producție de energie electrică pe baza de gaze.

Judecător: De ce nu putea să profite și Romgaz?

Videanu: Păi asta am vrut eu, ca din parteneriatul cu Gazprom și Interagro să facă parte și Romgaz. Dar, din păcate, mi-am dat demisia în 2009.

Acuzațiile DIICOT în dosarul gazelor ieftine pentru Ioan Niculae

Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obţine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fără ca acestea în fapt să fie plătite, sub disimularea că pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.

„S-a reţinut că scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către Ioan Niculae, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC Interagro SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producţia internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN Romgaz SA cu ceilalţi parteneri de afaceri, delapidând Romgaz SA prin însuşirea pentru SC Interagro SA a unei cantităţi de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate”, mai spun procurorii.

DIICOT mai arată că grupul constituit şi condus de Ioan Niculae, ca reprezentant al SC Interagro SA, ar fi avut ca scop obţinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din producţia internă, care se comercializează la preţuri de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizată preţul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1.000 mc de gaze din producţia internă şi aproximativ 500 dolari pe 1.000 mc gaze naturale din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).

Anchetatorii explică faptul că Ioan Niculae ar fi efectuat demersuri la nivelul conducerii Ministerului Economiei, acţionar majoritar la Romgaz SA, pentru a obţine ordine şi memorandumuri în încercarea de a se crea o aparenţă de legalitate.

Un prejudiciu de peste 300 de milioane de lei

„Prin emiterea ordinelor de ministru şi prin elaborarea de memorandumuri s-a încercat crearea unei aparenţe de legalitate a faptului că reducerile comerciale se acordă în mod egal şi nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri, au fost emise pentru a susţine realizarea scopului pentru care grupul infracţional organizat a fost constituit. Dovada faptului că aceste facilităţi au fost acordate exclusiv pentru susţinerea interesului SC Interagro SA, facilităţi care s-au întemeiat pe influenţele inculpatului Ioan Niculae în rândul funcţionarilor guvernamentali, rezultă şi din împrejurarea că ceilalţi doi consumatori industriali similari, respectiv Azomureş SA Târgu Mureş şi Electrocentrale-ELCEN-Bucureşti SA, nu au beneficiat, necondiţionat, de reduceri de preţ în aceeaşi perioadă, deşi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC Interagro SA”, mai arată DIICOT.

Anchetatorii subliniază faptul că în domeniul gazelor naturale, în perioada în care Adrian Videanu a fost ministru al Economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost iniţiată şi aprobată în Guvern OUG 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producţie internă, al căror cost era cuprins între 1/4 şi 1/3 din preţul gazelor naturale din import.

„Prin actele emise (ordine, memorandumuri), sub aparenţa legalităţii şi opozabilităţii erga omnes, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea/dreptul de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces SC Interagro SA, aproape în mod necondiţionat, fără îndeplinirea cumulativă şi efectivă a condiţiilor prevăzute în acestea”, mai precizează DIICOT. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus Romgaz se ridică la suma de 282.630.330 lei.

