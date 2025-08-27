Adriean Videanu, va primi ajutor de la stat pentru una dintre afaceri. Ce plănuiește fostul primar al Capitalei

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 08:25
382 citiri
Adriean Videanu, va primi ajutor de la stat pentru una dintre afaceri. Ce plănuiește fostul primar al Capitalei
Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu FOTO Hepta

Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea să deschidă o fabrică de reciclare a deșeurilor pe fosta platformă Marmosim de la Simeria, din județul Hunedoara. Noua fabrică va primi și ajutor de la Guvern în valoare de 26,2 milioane de euro.

Comerciantul de materiale de construcții Adam Stone, controlat de Miorița Videanu, a închiriat de la Marmosim un teren de aproximativ 11.600 de metri pătrați, parte a platformei industriale de 5,1 hectare pe care funcționează fabrica din Simeria. Terenul urmează să fie utilizat pentru ridicarea unei noi unități de producție, informează Profit.ro.

Întreaga investiție ridicându-se la circa 40 de milioane de euro și va genera 72 de locuri de muncă.

„Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie“, declara, în mai 2024, Adriean Videanu.

Tot pe platforma Marmosim, Adam Stone și-a deschis un punct de lucru și și-a diversificat obiectul de activitate, adăugând domenii precum extracția pietrei ornamentale și de construcții, dar și producția de anvelope, articole din cauciuc, tuburi și profile din plastic sau produse ceramice.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-a propus finanțarea a 26 de fabrici de reciclare cu o sumă de 220 de milioane de euro. Vor fi finanțate proiecte într-un interval cuprins între 500.000 de euro și 8,4 milioane de euro. Înscrierile în programul „Fabrici de reciclare“ se vor realiza în perioada 14 iunie – 13 septembrie 2024, după ce au fost câteva amânări.

Marmosim deține licențe de exploatare pentru 6 dintre cele mai importante cariere din domeniul extracției rocilor naturale din țară.

#Adriean Videanu, #ajutor stat, #primar Capitala, #fabrica reciclare, #marmosin , #stiri politice
