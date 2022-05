Funcționarii din Ministerul Economiei au acceptat unanim că discounturile acordate de Romgaz către Interagro – patronată de Ioan Niculae – sunt o „voință politică” și, drept urmare, nu au considerat că fac ceva ilegal. Ideea era susținută atât de ministrul Adriean Videanu, cât și de predecesorul său, Varujan Vosganian.

Dosarul Romgaz-Interagro se apropie de final, iar următorul termen este pe data de 3 iunie. În dosar sunt vizați doar Adriean Videanu și Ioan Niculae pentru constituire de grup infracțional organizat și delapidare, partea referitoare la Varujan Vosganian fiind disjunsă, apoi clasată.

La termenul de miercuri, 18 mai, judecătorii au audiat-o pe inculpata Ioana Apan, directoare în Ministerul Economiei, cu privire la modalitatea în care au fost elaborate ordinele de ministru prin care companiile lui Ioan Niculae obțineau gaze naturale la preț redus de la Romgaz.

Ioana Apan a pronunțat de mai multe ori numele lui Varujan Vosganian, marele absent din acest dosar care, alături de Adriean Videanu, a susținut și el firmele lui Ioan Niculae.

Varujan Vosganian, mare absent din Dosarul Romgaz-Interagro

Reamintim că Varujan Vosganian a fost „scăpat” de două ori de urmărirea penală în această cauză, atunci când procurorii DIICOT au cerut aviz de la Parlament pentru a-l băga „între coperți”. A rămas de pomină, în 2013, episodul în care Varujan Vosganian a venit cu mir în Parlament și a citit rugăciuni, apoi a lăcrimat și s-a înduioșat de propriul discurs în care le-a cerut aleșilor să-l izbăvească de procurori.

Ads

Adriean Videanu nu a avut parte de aceeași conjunctură politică, ori n-a găsit mir sau acatiste, astfel încât la termenul de miercuri, 18 mai, frunzărea pe genunchi acte din dosar și își trăgea avocații de mânecile robelor. Videanu are doi avocați.

Așezat pe un scaun stingher, aparte de băncile din Sala Secțiilor Unite de la Înalta Curte, pe o zi ploioasă, figura lui Adriean Videanu amintea de cea a lui Victor Ponta, când acesta era vizat de Dosarul Turceni-Rovinari.

Ioana Apan, subordonata lui de la Ministerul Economiei, a vorbit pe rând despre cum au fost scrise cele 3 ordine de ministru și cele 3 memorandumuri prin care Ioan Niculae lua gaze ieftine de la stat. Fosta directoare nu a recunoscut faptele și a arătat că alți colegi de-ai ei din Ministerul Economiei, care au avut o contribuție similară la elaborarea documentației, sunt martori, nu inculpați.

Ads

Din depoziția ei rezultă, însă, că cel puțin doi au sesizat că e ceva în neregulă cu prevederile din ordinele de ministru. O directoare mai mereu plecată în străinătate – mare amatoare de deplasări – s-a codit să semneze, s-a interesat la Comisia Europeană și la Consiliul Concurenței. Un al doilea a formulat obiecțiuni. Până la urmă însă, toți au semnat.

Inculpată: „Nu am avut reprezentarea că fac ceva ilegal”

„Doamna Groza a ridicat problema de a fi susceptibili de acordare a unui ajutor de stat, respectiv ca acele condiții prevăzute în ordin să fie considerate ajutor de stat. Motiv pentru care dânsa a luat legătura cu colegul nostru din reprezentanța de pe lângă Comisia Europeană. S-a consultat cu el, ocazie cu care doamna Groza a aflat că și în alte țări din UE se practica asta. Statele o făceau într-un mod tacit, cumva. Nu mai știu dacă a plecat atunci sau s-a dus să-l sune. Afirm cu certitudine că nu în cazul ordinului în discuție a susținut doamna Groza că trebuie să ne adresam Consiliului Concurenței. Nu știu dacă acest ordin este cel cu privire la care Stoican a făcut două seturi de obiecțiuni. Vreau să subliniez: ca dovadă a transparentei mele – că nu am urmărit alt scop decât acela de a-mi îndeplini atribuțiunile de serviciu – e că i-am chemat pe cei doi colegi, am discutat cu aceștia pe marginea conținutului și am respectat poziția lui Liviu Stoican”, s-a disculpat fosta directoare.

Ads

Deși cei doi funcționari au ridicat din sprâncene după ce au citit clauzele care-i dădeau dreptul lui Ioan Niculae de a cumpăra gaze naturale la preț preferențial, Ioana Apan spune că niciunul nu a avut reprezentarea că fac ceva ilegal. Asta în pofida faptului că – așa cum a sesizat și președinta completului de judecată – ordinele de ministru pe această temă au fost succesive, emise la intervale scurte.

„Sigur, am sesizat aceste schimbări, lucru sesizat și de cei trei (n.r.- colegi). Unanim am acceptat ca e o voință politică. Vreau să subliniez ca niciun moment nu am avut reprezentarea că fac ceva ilegal și că este vorba de o problemă de ordin penal. Aș mai vrea să fac o precizare. Procurorii care au instrumentat acest caz au avut dublă măsură. La Liviu Stoican, cel care a redactat ordinele, nu i s-a reținut vreo faptă penală pe când mie, care am conlucrat cu el, mi s-a reținut. Și acum am o îndoială în suflet de ce unuia i se consideră așa, pe când mie, altfel. (…) Am insistat să coboare ministrul Vosganian la mine în birou, unde se țineau ședințele AGA. A coborât la mine în birou, cred că era cu el și domnul Viorel Palașcă și le-am prezentat și lor observațiile lui Liviu Stoican. Cei doi mi-au comunicat că doresc o rezolvare rapidă și au insistat pentru acordarea acelor discounturi. (…) Referitor la găsirea de soluții pentru industria de îngrășăminte – din perspectiva situației economice, a crizei, a în disponibilizărilor – aceasta reprezenta o problemă. Ministrul Videanu s-a referit public, în cadrul ședințelor, la necesitatea de a acorda discounturi Interagro în vederea păstrării locurilor de muncă, iar pe de altă parte, în 2009, ca o măsură care venea să stimuleze încasările în contextul crizei economice. Nu mai îmi aduc aminte la acest moment dacă mi s-a comunicat de persoane de la Romgaz că ministrul Videanu a insistat pentru livrarea de gaze către Interagro. Dacă am declarat așa la urmărirea penală, înseamnă că așa e, deoarece (n.r. - declarația) a fost dată la un moment mai apropiat (n.r. – de faptele în discuție)”, a mai susținut inculpata.

Ads

Gaze ieftine pentru Ioan Niculae

Conform DIICOT, membrii grupului au aplicat o strategie pe termen lung pentru a obţine o cantitate de gaze naturale de la Romgaz, fără ca acestea în fapt să fie plătite, sub disimularea că pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.

„S-a reţinut că scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către Ioan Niculae, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC Interagro SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producţia internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN Romgaz SA cu ceilalţi parteneri de afaceri, delapidând Romgaz SA prin însuşirea pentru SC Interagro SA a unei cantităţi de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate”, mai spun procurorii.

DIICOT mai arată că grupul constituit şi condus de Ioan Niculae, ca reprezentant al SC Interagro SA, ar fi avut ca scop obţinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din producţia internă, care se comercializează la preţuri de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizată preţul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1.000 mc de gaze din producţia internă şi aproximativ 500 dolari pe 1.000 mc gaze naturale din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).

Ads

Anchetatorii explică faptul că Ioan Niculae ar fi efectuat demersuri la nivelul conducerii Ministerului Economiei, acţionar majoritar la Romgaz SA, pentru a obţine ordine şi memorandumuri în încercarea de a se crea o aparenţă de legalitate.

Un prejudiciu de peste 300 de milioane de lei

„Prin emiterea ordinelor de ministru şi prin elaborarea de memorandumuri s-a încercat crearea unei aparenţe de legalitate a faptului că reducerile comerciale se acordă în mod egal şi nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri, au fost emise pentru a susţine realizarea scopului pentru care grupul infracţional organizat a fost constituit. Dovada faptului că aceste facilităţi au fost acordate exclusiv pentru susţinerea interesului SC Interagro SA, facilităţi care s-au întemeiat pe influenţele inculpatului Ioan Niculae în rândul funcţionarilor guvernamentali, rezultă şi din împrejurarea că ceilalţi doi consumatori industriali similari, respectiv Azomureş SA Târgu Mureş şi Electrocentrale-ELCEN-Bucureşti SA, nu au beneficiat, necondiţionat, de reduceri de preţ în aceeaşi perioadă, deşi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC Interagro SA”, mai arată DIICOT.

Anchetatorii subliniază faptul că în domeniul gazelor naturale, în perioada în care Adriean Videanu a fost ministru al Economiei (decembrie 2008 - octombrie 2010), a fost iniţiată şi aprobată în Guvern OUG 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009, prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producţie internă, al căror cost era cuprins între 1/4 şi 1/3 din preţul gazelor naturale din import.

„Prin actele emise (ordine, memorandumuri), sub aparenţa legalităţii şi opozabilităţii erga omnes, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea/dreptul de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces SC Interagro SA, aproape în mod necondiţionat, fără îndeplinirea cumulativă şi efectivă a condiţiilor prevăzute în acestea”, mai precizează DIICOT.

Potrivit DIICOT, prejudiciul adus Romgaz se ridică la suma de 282.630.330 lei.