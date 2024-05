Videanu: Stocurile Romaniei de gaze acopera consumul timp de sase luni

Cantitatea de gaze naturale depozitata in stocurile strategice poate asigura necesarul Romaniei pe urmatoarele sase luni, a declarat ministrul Economiei, Adriean Videanu.

"Romania are rezerve de gaze pentru urmatoarele sase luni, insa problema cu care ne confruntam in acest moment este ca nu puteam extrage din depozite decat 26 de milioane mc. Consumul de gaze al Romaniei este acoperit in acest moment din rezervele strategice, din extractie - 33 milioane mc - si din cantitatea de gaze care intra in tara prin punctul de la Mediesul Aurit -2,5 milioane mc", a completat Videanu, citat de NewsIn.

Ministrul Economiei a dat asigurari ca in momentul de fata intregul sistem la nivel national este echilibrat si nu exista probleme cu presiunea gazelor.

"Daca industria chimica si cea siderurgica ar fi functionat la capacitatea normala, am fi putut avea in acest moment probleme, intrucat era necesara folosirea unei cantitati mai mari de combustibil alternativ (pacura, carbune n.r.) pentru a acoperi deficitul necesar de 7 milioane mc, insa in acest moment situatia este sub control. Intre orele 8.00 si 10.00 am reusit sa echilibram sistemul, astfel incat sa nu avem probleme cu presiunea", a precizat ministrul.

Videanu a adaugat ca singura zona din tara unde ar putea aparea probleme ca urmare a scaderii presiunii gazelor ar fi Galatiul, insa in aceasta situatie "Electrocentrale Galati va folosi o cantitate mai mare de carbune si pacura pentru asigurarea energiei termice la parametri normali".

Marti, incepand cu ora 3:05, livrarile de gaze rusesti prin statia de intrare de la Isaccea au fost sistate, volumul acestora fiind de 4,7 milioane de metri cubi pe zi. Romania consuma zilnic, in perioada de iarna, 61,5 milioane de metri cubi de gaz.

Premierul Emil Boc a dat asigurari, marti, ca niciun consumator casnic nu va fi afectat de oprirea livarii gazelor din import, precizand ca una dintre masuri va fi reducerea consumului de gaze la CET-uri, care vor utiliza in perioada urmatoare pacura si carbune.