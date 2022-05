Ajutor pentru cei care nu isi mai pot plati casele, de la PD-L

Romanii care nu vor mai putea sa-si ramburseze creditele ipotecare sau imobiliare vor beneficia de o amanare a ratelor cu pana la doi ani, potrivit unui proiect de lege pe care PD-L intentioneaza sa-l promoveze in cazul in care ajunge la guvernare.

Reprezentantii democrat-liberalilor sustin ca aceasta masura este menita sa-i protejeze pe toti cei care risca sa fie evacuati din case, dupa ce vor intra in dificultate de plata, ca urmare a majorarii dobanzilor.

"Vom introduce un moratoriu de doi ani in ceea ce priveste executarea silita a garantiilor imobiliare. Astfel incat cei care ajung in dificultate vor avea un ragaz de doi ani de zile si nu isi vor pierde casele in care ei si familiile au investit pana in prezent", a precizat joi Adriean Videanu, prim-vicepresedintele PD-L.

Acesta a omis sa precizeze insa ce se va intampla cu romanii care nu isi vor plati ratele restante la banca din rea vointa.

In acelasi timp, fostul primar general al Capitalei a mai declarat ca PD-L va sustine indemnul presedintelui de a consuma produse romanesti, motiv pentru care viitorul cabinet Stolojan va "sustine productia agricola si animaliera, lucru care va antrena intreaga economie romaneasca".

PD-L are de gand sa mentina cota unica de impozitare, sa renunte la impozitarea profitului reinvestit in tehnologie, sa ia masuri de politica monetara activa de garantare a lichiditatilor in economie si garantarea unui fond de un miliard de euro pentru firmele mici si mijlocii.

Adriean Videanu nu a scapat ocazia de a critica masurile propuse de partidele rivale - PNL si PSD.

"Programele anuntate de PSD si PNL nu garanteaza sub nicio forma siguranta locurilor de munca sau pastrarea acestora. Premierul propune masuri prociclice care amplifica criza economica. Nu reducerea contributiilor sociale este o prioritate, avem o criza financiara cu efecte in criza economica", a declarat vicepresedintele democrat liberalilor.

