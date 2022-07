Videanu: PD-L trebuie sa recastige increderea electoratului

Prim-vicepresedintele PD-L, Adriean Videanu, le-a cerut participantilor la conferinta de alegeri a structurilor de conducere ale organizatiei orasenesti Videle a PD-L, sambata, sa actioneze in perioada urmatoare pentru recastigarea increderii electoratului.

In opinia sa, foarte multe masuri "sunt comunicate defectuos", exemplul cel mai elocvent fiind pensiile militare. Paradoxal, a spus liderul democrat-liberal, majoritatea pensiilor militarilor cresc, dar perceptia publica, gratie si "bunavointei a doua televiziuni", este ca ele vor scadea.

"Sigur se vor diminua 9.000 din 148.000 de pensii, si anume cele cuprinse intre 70 si 180 de milioane de lei vechi. Nicio pensie pana in 3.000 de lei, cu vechime integrala, nu scade, iar pe total aproximativ 78% se vor mari", a spus prim-vicepresedintele PD-L. Potrivit sursei citate, daca masurile "dureroase" sunt explicate cetatenilor "in mod cinstit", acestia vor intelege necesitatea aplicarii lor.

Taierea egalitarista a salariilor bugetarilor, solutie ce in opinia liderului PD-L "nu a fost cel mai fericit lucru", se impunea in conditiile in care in 2004 erau 900.000 de angajati in sectorul public, iar la sfarsitul anului 2008 numarul lor ajunsese la peste 1.400.000, "fara niciun fel de eficienta pentru cetateni".

Liderul democrat-liberal este convins ca "Guvernul Boc va ramane in istorie deoarece a adus la normalitate toate promisiunile electorale dintr-o perioada de tranzitie de 21 de ani (...) si a pus bazele modernizarii Romaniei".

