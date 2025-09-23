Trump a certat Europa de la tribuna Adunării Generale ONU. Trebuie să impună Rusiei aceleași sancțiuni ca SUA. "Altfel ne pierdem cu toții timpul" VIDEO

Președintele Statelor Unite Donald Trump a cerut marți, 23 septembrie, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina, relatează agențiile EFE și DPA.

'Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei (europenii) cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este rușinos pentru ei, este foarte rușinos', a spus Trump de la tribuna ONU. 'Gândiți-vă că ei finanțează un război împotriva lor înșiși!', a încercat el să argumenteze, susținând că este 'inexcuzabil' comportamentul acelor țări membre NATO care continuă să cumpere produse energetice din Rusia.

'Europa trebuie să se străduiască mai mult (...) Trebuie să înceteze imediat să mai cumpere energie rusească. Altfel ne pierdem cu toții timpul. Așadar sunt pregătit să discut despre asta. O vom discuta astăzi cu toate națiunile europene reunite aici', a indicat președintele american.

Iar 'dacă Rusia nu este pregătită să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, Statele Unite sunt deplin pregătite să impună o rundă foarte puternică de taxe vamale, care, cred eu, vor opri foarte rapid vărsarea de sânge', a amintit mai departe Trump intențiile sale privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar posibil și împotriva statelor care cumpără petrol rusesc și pe care le-a amenințat deja cu taxe vamale secundare.

Dar, pentru ca aceste sancțiuni să fie eficiente, toate națiunile europene 'ar trebui să se alăture și să adopte exact aceleași măsuri', a insistat Trump, reafirmând de fapt poziții deja exprimate anterior, unele dintre ele nefiind într-totul acceptabile pentru țările europene susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia. El a cerut astfel Uniunii Europene să impună taxe vamale Indiei și Chinei, principalele țări cumpărătoare de petrol rusesc, solicitare față de care blocul comunitar manifestă rezerve, având în vedere interesele sale comerciale.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria și Slovacia, exact țările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte țări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

Statele UE au diminuat masiv și achizițiile de gaz rusesc, Comisia Europeană planificând chiar eliminarea totală a acestor importuri din Rusia, înlocuite în mare parte de gazul natural lichefiat (GNL) importat din SUA, mai scump decât cel rusesc.

În cadrul NATO, Turcia își continuă achizițiile de produse energetice din Rusia și în plus acționează ca intermediar în livrarea acestor produse către Europa, în stare brută sau prelucrată.

Atât SUA cât și UE au impus sancțiuni financiare și comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut un anumit impact asupra economiei acesteia, fără însă a reuși să oprească războiul.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

