Toni Greblă critică motivele revocării de la șefia AEP: ”Nu ştiu dacă este normal ca eu să fiu judecat de partidele pe care le verific”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, s-a apărat vineri, 28 februarie, în şedinţa Comisiilor juridice ale Parlamentului de acuzațiile aduse, care stau la baza revocării din funcție. Mai mult, șeful AEP crede că parlamentarii nu au dreptul să-i judece activitatea, deoarece se ocupă chiar de verificarea financiară a partidelor.

Toni Greblă a afirmat că ştie ce înseamnă o decizie a coaliţiei de guvernământ, dar îi este teamă că exemplul care va fi dat cu el va duce la slăbirea unor activităţi în desfăşurarea procesului electoral.

"Eu, cât şi Autoritatea pe care am condus-o şi o conduc şi astăzi am încercat să rămânem departe de disputele politice, să nu ne angrenăm în niciun caz în acestea, pentru a putea, cel puţin Autoritatea Electorală Permanentă, să rămână să fie neutră faţă de toţi competitorii politici. În ultimul an de zile, nimeni nu m-a auzit pe mine în spaţiul public folosind numele unei formaţiuni politice sau numele unui candidat la alegerile din iunie, respectiv din noiembrie, decembrie, aceasta tocmai pentru a rămâne echidistant faţă de campania electorală, de diverse interese care, firesc, se exprimă, se manifestă în timpul campaniei electorale. Nu am răspuns niciodată la o critică adusă de competitorii politici pentru că, dacă aş fi răspuns, aş fi considerat că mă situez de o parte sau de alta a eşichierului politic", a precizat Greblă, în şedinţa Comisiilor juridice.

El a respins toate acuzaţiile formulate în cererea de revocare a lui din funcţie, menţionând că raportul Curţii de Conturi a arătat că a fost o eroare în aplicarea legii la stabilirea salariului său.

În privinţa sediului Biroului Electoral Central, Toni Greblă a arătat că a fost aprobat un memorandum în Guvern.

Greblă acuză o "execuţie publică"

Greblă s-a referit şi la o posibilă "execuţie publică" a sa. "O să răspund la nişte întrebări care mi-au fost puse, lăsând la o parte unele afirmaţii care pot fi etichetate ca execuţie publică a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, care este încă în exerciţiu şi care are rolul să organizeze unele din activităţile tehnice pentru buna desfăşurare a alegerilor", a spus el.

Şeful AEP a afirmat că ştie ce înseamnă o decizie politică a coaliţiei de guvernare şi care sunt consecinţele acesteia.

"Ştiu ce înseamnă o decizie politică a coaliţiei la guvernare şi care sunt consecinţele acesteia, dar îmi este teamă că exemplul care va fi dat cu mine va duce la slăbirea unor activităţi pe care trebuie să le efectueze celelalte autorităţi ale statului în desfăşurarea procesului electoral, iar un preşedinte interimar al Autorităţii Electorale Permanente nu cred că este cea mai bună soluţie pentru ca Autoritatea să poată să îşi exercite, aşa cum este prevăzut în lege, atribuţiile pe care le are", a subliniat Greblă.

Șeful AEP sugerează că este demis pentru că face treabă bună

El a evidenţiat că unele dintre atribuţii se referă la controlul finanţării campaniilor electorale de către formaţiunile politice.

"Primele solicitări de demisie pentru preşedintele Autorităţii Electorale Permanente au apărut după alegerile europarlamentare şi locale, pe care nu Autoritatea a decis să le comaseze. Autoritatea a propus Guvernului un alt program. Şi, după ce au fost confiscate sume de bani de la competitorii politici, de la formaţiunile politice, cuprinse între 5 milioane lei şi 25 de milioane de lei, acum Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat controlul pentru competitorii politici, care au declarat venituri şi cheltuieli în campania pentru preşedintele României de anul trecut şi va confisca, de asemenea, - pentru că documentele sunt în curs de aprobare - peste 20 de milioane de lei de la competitori politici. În această situaţie nu ştiu dacă este normal ca eu să fiu judecat aici de formaţiunile, de reprezentanţii formaţiunilor politice pe care le verific în activitatea financiară şi, uneori, când se constată nelegalităţi dispun şi confiscarea acestor sume", a punctat Toni Greblă.

Preşedintele AEP a arătat, de asemenea, că nu a folosit numele niciunui competitor politic.

"Suntem în precampanie electorală, iar, prin declaraţiile pe care le fac eu acum nu aş vrea, în niciun caz, să influenţez desfăşurarea campaniei electorale, însă vorbesc de documente publice care sunt deja pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente", a mai spus el.

Comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat raport de adoptare, vineri, a cererii privind revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă. Raportul urmează să fie supus votului plenului reunit al Parlamentului tot în cursul zilei de vineri.

