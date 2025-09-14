Schimbare bruscă în sectorul aerian. Demisii în bloc la Asociația Aeroporturilor: Președintele și echipa executivă pleacă

Actualul președinte și conducerea executivă a Asociației Aeroporturilor din România (AAR) și-au anunțat demisiile din funcții, care vor fi efective luni, 15 septembrie 2025, conform unui comunicat al Asociației. Decizia marchează un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România și este descrisă de AAR drept un „semnal clar al dorinței de schimbare și de modernizare” în sectorul transportului aerian.

Adunarea Generală Extraordinară a Asociației, programată la Brașov, a fost convocată la inițiativa a peste trei sferturi dintre membri și va avea ca principal scop alegerea noii conduceri. Potrivit AAR, schimbarea survine pe fondul nemulțumirilor tot mai accentuate față de conducerea actuală, considerată „ternă, lipsită de viziune și reactivă în fața marilor provocări ale industriei”.

„Este momentul ca AAR să își recapete relevanța și vocea în sectorul aviației. Avem nevoie de o conducere conectată la realitățile din teren, care să fie în permanent dialog cu autoritățile și cu partenerii din industrie, nu doar o prezență simbolică. Dorim un suflu proaspăt în conducerea Asociației”, a declarat un director de aeroport sub protecția anonimatului, potrivit antena3.ro.

Noua generație de lideri vizează transformarea AAR într-o platformă activă, capabilă să reprezinte eficient interesele membrilor la nivel național și internațional. Potrivit Asociației, contextul actual, marcat de transformări în mobilitate, tranziție verde și digitalizare, impune o adaptare rapidă și strategică a aeroporturilor românești, iar un leadership coerent și orientat către viitor devine o necesitate.

