Atac cibernetic masiv la compania aeriană rusă Aeroflot. Zeci de zboruri au fost anulate. „Glorie Ucrainei! Trăiască Belarus!” VIDEO

Compania aeriană rusă Aeroflot a fost nevoită să anuleze zeci de zboruri luni, 28 iulie, după un atac cibernetic revendicat de un grup obscur de hackeri pro-ucraineni, pe care un deputat l-a calificat drept un semnal de alarmă pentru Moscova, relatează Reuters.

Compania aeriană națională a declarat că a anulat peste 40 de zboruri, în principal în Rusia, dar și pe rutele către capitala Belarusului, Minsk, și capitala Armeniei, Erevan, după ce a semnalat o defecțiune a sistemelor sale informatice. Cel puțin alte 10 zboruri au fost întârziate.

„Specialiștii lucrează în prezent pentru a reduce la minimum impactul asupra programului de zboruri și pentru a restabili funcționarea normală a serviciilor”, a declarat compania.

❗️The hacker attack on the 🇷🇺Russian airline Aeroflot was so powerful that now they can't even refuel their planes - work is completely paralyzed

As Russian media write, the company's computers are not working anywhere, all systems are down, and there are no flight plans. There… https://t.co/DTJaQyBnxG pic.twitter.com/riX2nCkrOS