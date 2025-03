Air Force One FOTO X/@FoxNews

Avionul prezidențial al Statelor Unite, cunoscut sub numele de Air Force One și având la bază modelul Boeing 747, trebuie să respecte o serie de reglementări stricte pentru a garanta siguranța și eficiența zborurilor. Conform unui articol publicat de Tutorial Republic, aceste protocoale acoperă diverse aspecte, inclusiv securitatea, comunicațiile, logistica și pregătirea medicală.

Air Force One, gata oricând de decolare

Prima regulă, și una dintre cele mai importante, este aceea că Air Force One trebuie să fie întotdeauna pregătit pentru decolare. Avionul este menținut într-o stare constantă de alertă, cu rezervorul plin și toate sistemele verificate, ceea ce permite o reacție rapidă în caz de urgență, potrivit Libertatea.

Protecția președintelui, prioritatea nr. 1

Pentru a asigura protecția președintelui, Air Force One beneficiază de măsuri avansate de securitate. Potrivit articolului menționat, avionul este dotat cu tehnologie de ultimă generație pentru detectarea rachetelor, capabilă să identifice amenințările în zbor și să activeze imediat contramăsuri defensive.

În plus, Air Force One zboară întotdeauna împreună cu un avion de rezervă identic. Acesta este destinat să fie utilizat în situații de urgență pentru evacuarea președintelui. Existența unui avion de rezervă asigură o protecție suplimentară.

Air Force One, număr de înmatriculare fals

Această măsură protejează identitatea avionului și sporește securitatea până când președintele ajunge în siguranță la destinație.

Tehnologie ultra-avansată pentru protecția președintelui

Sistemele de comunicație ale aeronavei prezidențiale americane joacă un rol crucial în asigurarea siguranței și eficienței zborurilor. Avionul menține o conexiune securizată și constantă cu liderii militari și guvernamentali din întreaga lume.

De asemenea, Air Force One dispune de tehnologie avansată de recunoaștere, care facilitează colectarea de informații în timpul zborului, ajutând la o mai bună înțelegere a mediului înconjurător și la identificarea potențialelor amenințări.

Protejat împotriva atacurilor nucleare

Un alt aspect esențial este protecția împotriva impulsurilor electromagnetice (EMP). Toate echipamentele electronice de la bord sunt proiectate să reziste la EMP-uri generate de activitatea solară sau de atacuri nucleare.

Pe lângă rolul său de a transporta președintele, Air Force One are și responsabilitatea de a transporta cel mai important obiect din Statele Unite: „mingea” nucleară. Deși denumirea poate părea amuzantă, „mingea nucleară” se referă, de fapt, la Geanta de Urgență Prezidențială.

Aceasta conține la interior coduri portabile care îi permit președintelui să autorizeze și să inițieze un atac nuclear în timpul deplasării. Centrul de comandă al Air Force One oferă un refugiu sigur pentru păstrarea „mingii nucleare”.

Codurile nucleare portabile din geantă au capacitatea de a provoca un război nuclear, motiv pentru care trebuie să fie protejate cu maximă strictețe împotriva oricăror daune sau interferențe în timpul transportului.

Pregătit pentru orice eventualitate

Aeronava prezidențială americană trebuie să fie pregătită pentru orice situație. Ea transportă echipamente portabile de desalinizare capabile să producă apă potabilă în caz de urgență prelungită. De asemenea, la bord se află întotdeauna un medic și echipamente medicale necesare.

Există chiar și o suită medicală special amenajată, care poate funcționa ca un spital temporar până la aterizare. Pentru a asigura eficiența zborului, toți pasagerii, inclusiv președintele, sunt cântăriți înainte de îmbarcare. Aceasta permite o calculare precisă a greutății totale la bord.

Tratament special în timpul zborului

Air Force One beneficiază de un tratament mai mult decât special în timpul zborurilor. Acesta aterizează întotdeauna primul pe aeroporturi, chiar dacă acest lucru afectează alte zboruri. Fiind cel mai important avion din SUA, are prioritate față de toate celelalte aeronave.

Pentru a minimiza riscurile, Air Force One zboară de obicei la altitudini mai mari decât avioanele comerciale, având capacitatea de a atinge o înălțime de până la 13.700 de metri. De asemenea, avionul evită, pe cât posibil, rutele de zbor comerciale și zonele dens populate, ceea ce contribuie la reducerea riscurilor de securitate și la protejarea confidențialității traseului de zbor.

Personal specializat de înaltă clasă

Toți membrii echipajului de la Air Force One trebuie să aibă o pregătire militară solidă. Piloții, însoțitorii de zbor și ceilalți membri ai personalului trebuie să fie capabili să gestioneze situații specifice mediului militar. Air Force One zboară întotdeauna cu doi piloți.

Amândoi trebuie să fie prezenți și să rămână vigilenți pe întreaga durată a zborului, asigurându-se că există întotdeauna cineva pregătit să preia controlul în caz de urgență. Înainte de fiecare zbor, meteorologi specializați efectuează analize amănunțite ale condițiilor meteorologice, ceea ce permite selectarea celei mai sigure și eficiente rute.

Dispune de măsuri de securitate speciale

Pentru a diminua riscul de sabotaj, Air Force One transportă bagaje de tip momeală alături de cele reale ale președintelui, oferind astfel o protecție suplimentară echipei de la bord. Toate alimentele destinate președintelui sunt verificate în prealabil și preparate de personal de încredere, prevenind astfel orice contaminare, fie accidentală, fie intenționată.

De asemenea, Air Force One utilizează un combustibil militar special de înaltă calitate, denumit JP-8, care îmbunătățește performanța avionului și reduce riscurile de probleme în timpul zborului.

Se coordonează în zbor inclusiv cu submarine

Air Force One trebuie să fie pregătit să colaboreze și să se coordoneze inclusiv cu submarine în situații de urgență. Navele pot oferi informații esențiale președintelui în timpul zborului. În plus, există o colaborare strânsă cu Marine One, elicopterul prezidențial. Ambele au logistici interconectate și similare, menite să asigure siguranța președintelui în aer.

Însoțit de escorte militare

Air Force One este însoțit întotdeauna de escorte militare în timpul zborurilor considerate a fi cu un nivel ridicat de risc. Avioanele de vânătoare pot interveni pentru a oferi suport militar, dacă este nevoie.

Set complex de reguli și protocoale

Toate informațiile referitoare la întreținerea și reparațiile avionului Air Force One sunt păstrate în strictă confidențialitate. Aceasta măsură are rolul de a preveni scurgerile de informații care ar putea compromite siguranța aeronavei. Spre deosebire de avioanele comerciale, Air Force One nu poartă numere de identificare pe coadă, ceea ce îngreunează urmărirea zborurilor prezidențiale.

Air Force One funcționează conform unui set complex de reguli și protocoale menite să asigure cea mai înaltă siguranță pentru președintele Statelor Unite în timpul zborurilor. De la măsuri avansate de securitate până la o pregătire logistică detaliată, fiecare aspect al operațiunilor este planificat și realizat cu mare atenție.

