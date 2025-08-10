Un producător de aeronave din Elveția suspendă temporar livrările de avioane către SUA din cauza tarifelor vamale ale lui Trump

Producătorul elvețian de aeronave Pilatus a anunțat vineri, 8 augst, că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 și PC-24 către SUA din pricina noilor tarife vamal impuse de americani.

Hotărârea, susțin reprezentanții companiei elvețiene, a fost luată după ce noile tarife vamale americane au creat „un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.

Statele Unite cumpără aproximativ 40% din producția anuală a acestor modele, adaugă reprezentanții ai companiei elvețiene, arată Știrile Pro TV.

Decizia vine după ce președintele Trump a anunțat joi impunerea de tarife de 39% la importurile de bunuri elvețiene, măsură calificată la oficialii capitalei elvețiene drept un șoc economic.

În timp ce autoritățile elvețiene susțin că poartă discuții pentru reducerea barierelor comerciale, producătorul de aeronave a dat asigurări că depune toate eforturile pentru protejarea celor 3.000 de locuri de muncă.

Alte efecte ale politicii lui Trump în Elveția

În plus, elvețienii vor să renunțe la achiziția a 36 de avioane F-35 de la Lockheed Martin, în valoare de 7,3 miliarde de franci elvețieni (9,1 miliarde de dolari), după ce SUA a aplicat o taxă de 39% asupra produselor Elveției.

Mișcarea SUA de a impune tarife de 39% pentru Elveția a șocat guvernul de la Berna, iar tarifele reprezintă o grea izbitură pentru importurile lingourilor de aur de un kilogram din acest stat.

Elveția este centrul de rafinare al lingourilor de aur, iar tarifele vamale ale SUA amenință să răstoarne piața globală a lingourilor și să dea o nouă lovitură Elveției, cel mai mare centru de rafinare din lume al metalului galben, potrivit Financial Times.

