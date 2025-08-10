Un producător de aeronave din Elveția suspendă temporar livrările de avioane către SUA din cauza tarifelor vamale ale lui Trump

Autor: Silvia Salcie
Duminica, 10 August 2025, ora 11:49
775 citiri
Un producător de aeronave din Elveția suspendă temporar livrările de avioane către SUA din cauza tarifelor vamale ale lui Trump
Avioane pe pistă Foto: Pixabay

Producătorul elvețian de aeronave Pilatus a anunțat vineri, 8 augst, că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 și PC-24 către SUA din pricina noilor tarife vamal impuse de americani.

Hotărârea, susțin reprezentanții companiei elvețiene, a fost luată după ce noile tarife vamale americane au creat „un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.

Statele Unite cumpără aproximativ 40% din producția anuală a acestor modele, adaugă reprezentanții ai companiei elvețiene, arată Știrile Pro TV.

Decizia vine după ce președintele Trump a anunțat joi impunerea de tarife de 39% la importurile de bunuri elvețiene, măsură calificată la oficialii capitalei elvețiene drept un șoc economic.

În timp ce autoritățile elvețiene susțin că poartă discuții pentru reducerea barierelor comerciale, producătorul de aeronave a dat asigurări că depune toate eforturile pentru protejarea celor 3.000 de locuri de muncă.

Alte efecte ale politicii lui Trump în Elveția

În plus, elvețienii vor să renunțe la achiziția a 36 de avioane F-35 de la Lockheed Martin, în valoare de 7,3 miliarde de franci elvețieni (9,1 miliarde de dolari), după ce SUA a aplicat o taxă de 39% asupra produselor Elveției.

Mișcarea SUA de a impune tarife de 39% pentru Elveția a șocat guvernul de la Berna, iar tarifele reprezintă o grea izbitură pentru importurile lingourilor de aur de un kilogram din acest stat.

Elveția este centrul de rafinare al lingourilor de aur, iar tarifele vamale ale SUA amenință să răstoarne piața globală a lingourilor și să dea o nouă lovitură Elveției, cel mai mare centru de rafinare din lume al metalului galben, potrivit Financial Times.

Tarifele lui Trump au lovit profund canadienii de rând. Zeci de mii de locuri de muncă au fost pierdute
Tarifele lui Trump au lovit profund canadienii de rând. Zeci de mii de locuri de muncă au fost pierdute
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele...
Trump lovește dur cea mai bogată țară din lume: Mișcarea SUA bulversează piața globală a unui produs căutat
Trump lovește dur cea mai bogată țară din lume: Mișcarea SUA bulversează piața globală a unui produs căutat
Sarabanda de ordine executive date de președintele american continuă într-un ritm alert, iar Donald Trump lovește acum dur cea mai bogată țară din lume, un stat mic cu o suprafață de numai...
#aeronave, #producator, #livrari, #statele unite, #tarife Trump , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Minus 13.000.000Euro pentru Gigi Becali! Acuza Guvernul Romaniei: "Au prostit oamenii"
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuza sa cedeze in fata lui Putin. "Doar o nebuna nu s-ar teme"
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine domină cursa pentru supremație globală? Trei superputeri își împart continentele, în timp ce Europa rămâne actor secundar
  2. Protest în Piața Victoriei, la 7 ani după violențele de pe 10 august: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026!”
  3. O actriță celebră, curtată de Donald Trump imediat după divorț: ”Asta e urmărire! Puteam schimba cursul istoriei...”
  4. Un producător de aeronave din Elveția suspendă temporar livrările de avioane către SUA din cauza tarifelor vamale ale lui Trump
  5. Anul lansării continuării filmului „Patimile lui Hristos”, anunțat oficial. Mel Gibson va regiza și partea a doua
  6. Ucraina desfășoară tancuri Leopard în orașul Pokrovsk, în timp ce Rusia intensifică eforturile de încercuire
  7. Cod roșu de caniculă. Arșiță în mai multe județe: Temperaturile vor depăși pragul de 40 de grade
  8. Cât la sută dintre nemți ar recunoaște Palestina, deși Guvernul Germaniei dezaprobă ideea SONDAJ
  9. Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă
  10. Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska