Traficul aerian suspendat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Pilotul unui avion a fost luat de medici în stare de inconștiență

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 07:13
617 citiri
Traficul aerian suspendat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Pilotul unui avion a fost luat de medici în stare de inconștiență
Pilotul a fost luat de medici FOTO Facebook.com/Ryanair

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca a fost suspendat temporar luni seară, după ce un avion Ryanair care venea de la Bergamo a rămas blocat pe pistă imediat după aterizare.

Unul dintre piloții aeronavei a raportat o urgenţă medicală la bord, semnalând că unul dintre colegii săi era inconștient. Acesta a fost preluat de echipele medicale, iar două zboruri care urmau să aterizeze la Cluj au fost redirecţionate către Sibiu. Pista a fost redeschisă câteva ore mai târziu, iar operaţiunile au revenit la normal.

Potrivit BoardingPass, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este ”incapacitat”. Acesta ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Yborul retur către Beagamo a plecat la ora 02.58 cu peste trei ore întâryiere şi echipaj sosit de la Bucureşti.

Pilotul român care concurează pe o mașină mai ”bătrână” decât el: ”E o doamnă mai experimentată, o roșcată”
Pilotul român care concurează pe o mașină mai ”bătrână” decât el: ”E o doamnă mai experimentată, o roșcată”
Vlad Dorobanțu are 32 de ani și e pilot în Campionatul Național de Vehicule Istorice. El se dă pe circuit cu Brenda, un Ford vechi din 1980, asta după ce înainte a concurat cu o Dacia 1300....
Strategia prin care USR încearcă să reproducă succesul lui Nicușor Dan la Primărie. „Pe termen mediu, ar putea fi ultima șansă pentru Cătălin Drulă”
Strategia prin care USR încearcă să reproducă succesul lui Nicușor Dan la Primărie. „Pe termen mediu, ar putea fi ultima șansă pentru Cătălin Drulă”
Cătălin Drulă și-a lansat duminică, 2 noiembrie, candidatura la alegerile pentru Primăria București, iar la eveniment a participat și președintele României, Nicușor Dan. Înainte de...
#aeroport Cluj Napoca, #trafic aerian, #suspendat, #pilot, #inconstienta , #aeroport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide pentru 12 ore. Rute alternative și recomandări pentru șoferi
  2. Cancelarul german Friedrich Merz trimite refugiații acasă. "Războiul s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania, putem începe repatrierile"
  3. Traficul aerian suspendat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Pilotul unui avion a fost luat de medici în stare de inconștiență
  4. Românul prins sub turnul prăbușit din Roma a murit. Georgia Meloni, premierul Italiei, a transmis un mesaj
  5. Putin luat prin surprindere de Kiev, premieră în ultimii 4 ani: Turnură dramatică a loviturilor Ucrainei în Rusia VIDEO
  6. Descoperire misterioasă a NASA, acolo unde niciun om nu a ajuns vreodată: ”Zidul de foc” de 50.000 de grade C VIDEO
  7. Putin alarmat de ascensiunea unei țări: Devine cea mai puternică forță militară din Europa, cu 377 de miliarde euro puse pe masă
  8. Alerte de vreme severă imediată. Localitățile aflate sub Cod galben
  9. Moscova ironizează prăbușirea turnului din Roma, sub ruinele căruia e prins un român. Ambasadorul rus, convocat la Ministerul italian de Externe
  10. Țara din Europa care face pregătiri de război. A început inventarierea tinerilor: „E vital”