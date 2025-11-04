Traficul aerian suspendat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca. Pilotul unui avion a fost luat de medici în stare de inconștiență

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca a fost suspendat temporar luni seară, după ce un avion Ryanair care venea de la Bergamo a rămas blocat pe pistă imediat după aterizare.

Unul dintre piloții aeronavei a raportat o urgenţă medicală la bord, semnalând că unul dintre colegii săi era inconștient. Acesta a fost preluat de echipele medicale, iar două zboruri care urmau să aterizeze la Cluj au fost redirecţionate către Sibiu. Pista a fost redeschisă câteva ore mai târziu, iar operaţiunile au revenit la normal.

Potrivit BoardingPass, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este ”incapacitat”. Acesta ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Yborul retur către Beagamo a plecat la ora 02.58 cu peste trei ore întâryiere şi echipaj sosit de la Bucureşti.

