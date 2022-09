Rușii pierd teren și în Donețk. Potrivit unor postări pe rețelel de socializare, aeroportul din această regiune a fost recucerit de ucrainei.

”Aeroportul din Donețk este al noostru”, se arată într-o postare pe twiiter.

On Donetsk airport "Donetsk airport is ours We captured Donetsk airport and even more" — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) September 10, 2022

Între timp, se pare că sunt probleme și la Moscova, cu organizarea sărbătorii orașului.

Apparently Donetsk airport is captured. Meanwhile, in Moscow, (12 hours drive from newly liberated Severodonetsk), Putin’s giant Ferris wheel for the 875th birthday celebrations has broken down. It’s not Putin’s day. https://t.co/A0U7ZRcNiB — Steve Lawrence (@SteveLawrence_) September 10, 2022

Mai devreme și Nexta Live postase un mesaj conform căruia ucrainenii ar fi intrat în aeroportul din Donețk.

The Armed Forces of Ukraine probably entered the Donetsk airport today, Channel 24 reports, citing intelligence sources pic.twitter.com/9mvSV2nSba — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 10, 2022

Ukrainian forces entered the Donetsk airport territory#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/RzVsx63vto — Be brave like Ukraine 🌻 (@ukrbravery) September 10, 2022

