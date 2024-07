Peste 140 de zboruri au fost anulate pe Aeroportul din Frankfurt după ce activiștii de mediu au blocat pistele. Ce mod de protest au ales aceștia FOTO

Acțiune de protest pe aeroportul din Frankfurt, unde peste 140 de zboruri au fost anulate, după ce activiștii de mediu s-au lipit de piste. Este a doua zi la rând în care protestele acestora afectează activitatea aeroporturilor din Europa.

Aeroportul din Frankfurt este cel mai aglomerat din Germania, iar reprezentanții acestuia au anunțat că au decis anularea zborurilor din motive de siguranță, scrie biziday.ro.

Mai mulți activiști de mediu au pătruns în aeroportul german pe timpul nopții, după ce au făcut găuri în gardul din jurul acestuia, iar ulterior s-au deplasat către piste, de care s-au lipit. În total, opt persoane au fost arestate.

Eco-warriors disrupt air traffic at #Frankfurt Airport

The activists somehow made it onto a runway, demanding that authorities stop using fossil fuels#Germany #activists pic.twitter.com/0IotASPba9