Aeroportul din Italia care a deschis primul hotel de lux pentru câini. Animalele primesc masaj și își pot vedea stăpânii prin apeluri video

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 11:34
194 citiri
Câine Foto: Pixabay

Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a deschis un hotel de lux pentru câini. Animalele sunt preluate direct din terminal.

Inițiativa urmărește un model similar de la Frankfurt și oferă camere cu podele încălzite, grădini private și servicii de lux, cum ar fi aromaterapie și apeluri video cu animalele.

Potrivit The Associated Press, Dog Relais oferă animalelor camere cu podele cu temperatură controlată și grădini private la 40 de euro pe noapte. De asemenea, camerele premium costă 60 de euro și includ apeluri video non-stop cu animalul.

Serviciile de lux mai includ și aromaterapie cu lavandă și mentă, masaj cu cremă de arnică și muzică ambientală la 432 hertzi pentru relaxare.

„Oferim servicii câinilor și proprietarilor acestora, în cadrul unei strategii de a oferi pasagerilor o experiență captivantă”, a transmis Marilena Blasi, director comercial la Aeroporti di Roma.

Hotelul de lux a fost ocupat complet în luna august, cu o medie de aproape două treimi din capacitate la deschiderea din mai.

Proprietarii pot utiliza aplicația hotelului ca să arunce gustări animalelor prin intermediul unui distribuitor automat.

Inițiativa ajută atât călătorii, cât și proprietarii care au nevoie de servicii de îngrijire în timpul zilei. Compania oferă și antrenament specializat pentru câini.

