Opt din cele mai proaste 10 aeroporturi din lume se găsesc în Europa. Printre ele, pe un loc fruntaș se află și Aeroportul Internațional Henry Coandă din România. Despre acesta, pasagerii spun că încă mai poartă amprenta anilor 1960, iar personalul nu este prea prietenos.

La scurt timp după apariția știrii, pe Facebook au apărut primele reacții pe această temă.

Ca de obicei, românii fac haz de necaz:

"Nu știu ce să zic, mie Terminalul Plecări mi se pare nespus de frumos, mă bucur de fiecare dată când îl văd", este constatarea care a dat startul altor glume.

"Păi cred că exact ăla e terminalul cel mai urât pentru/ de toți ceilalți din lume".

"Păi ce treabă avem noi? Să stea la ei acasă, dacă nu le convine", a venit replica.

"Ce aiurea! Este singurul aeroport fără prize, adică super green / save The planet type lol"

"Tot olandezii invidioși și-au băgat coada și aici, cum au făcut și cu portul Constanța. chiar credeți că vor concurență pentru aeroportul din Amsterdam?"

"Așa au zis și ucrainenii: "Doamne, ce șansă avem că suntem vecini cu România și nu cu Olanda, că putem să exportam cantități imense de cereale prin minunatul și super modernul port Constanța. Ce dracu făceam dacă aveam vecin Rotterdam-ul? Exportam prin mizeria aia de port, cât? Maxim 90000 de tone zilnic? Trebuia să organizăm pod feroviar cu Polonia și Germania ca să putem mișca un pic. Dar așa, cu Constanța lângă noi, totul e atât de simplu!""

"Sper să nu-și bage coada și-n portul popular, că acolo iese cu scandal internațional!"

"Numai la indieni, bulgari si nigerieni am vazut mai mult jeg la wc-uri decât la noi. Bine, în Bulgaria am zburat demult, n-aș fi surprinsă să fie mai ok decât la noi, acum.

Deci cam pe acolo suntem."

"Străini ăștea... ie invidioși pe ieficiența pur romînească și ie obectivi"

"Să spunem merci că nu au facut top pe cele mai scumpe aeroporturi "

"Prost, dar scump! "

"Vezi partea bună a lucrurilor: este condus de noi, dacii, nu de străinii care ne fură."

